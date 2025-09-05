Новини Пристрої 05.09.2025 comment views icon

В Україні стартували продажі "надтонкого" Samsung Galaxy S25 Edge — від 54,999 грн

Катерина Даньшина

Samsung Galaxy S25 Edge

Майже за чотири місяці після офіційного анонсу надтонкий Samsung Galaxy S25 Edge нарешті дістався й до українських магазинів.

Корпус та дисплей

Смартфон отримав “надтонкий”, але міцний титановий корпус товщиною 5,8 мм і захист від пилу та води стандарту IP68. Екран Dynamic AMOLED 2X має діагональ 6,7 дюйма, роздільну здатність QHD+ (1440 x 3120), максимальну частоту оновлення 120 Гц, та пікову яскравість 2600 ніт.

Дисплей використовує скло Corning Gorilla Glass Ceramic 2 — новий склокерамічний матеріал, що забезпечує технологічну міцність, яскравість та зносостійкість, хоча й не захищає від відблисків, як Gorilla Glass Armor 2 на S25 Ultra.

Вага смартфона — 163 г.

В Україні стартують продажі Galaxy S25 Edge

Процесор і камери

Galaxy S25 Edge працює на Snapdragon 8 Elite, пропонує 12 ГБ оперативної пам’яті LPDDR5X та 256 ГБ/512 ГБ сховища.

Основна камера смартфона оснащена сенсором на 200 МП та об’єктивом з діафрагмою f/1.7, оптичною стабілізацією зображення та має двократний оптичний зум; другий об’єктив — надширококутний, 12 МП, f/2.2, автофокус. Фронтальна камера — 12 МП f/2.2.



Акумулятор та інші характеристики

Місткість акумулятора, зважаючи на формфактор, у Galaxy S25 Edge дещо скромніша за батареї сучасних смартфонів Android — 3900 мА. Оригінальний адаптер живлення на 25 Вт продається окремо і здатний поповнити 55% запасу енергії за 30 хвилин; доступне бездротове заряджання.

Смартфон підтримує  5G, LTE, Wi-Fi 7 з Wi-Fi Direct і Bluetooth 5.4.

Штучний інтелект

Очевидно, тут не обійшлось й без штучного інтелекту: Galaxy S25 Edge пропонує технологію обробки зображень ProVisual Engine з оновленням для забезпечення чіткості деталей і передачі природних кольорів;  “абсолютно нову” оболонку One UI 7, створену для ШІ, а також пропонує такі функції як Gemini Live та Audio Eraser.

Кольори й ціна

Galaxy S25 Edge доступний у наступних кольорах: титановий срібний, титановий глибокий чорний та титановий крижаний блакитний. В Україні придбати смартфон можна вже відсьогодні за ціною від 54,999 грн.

Джерело: Samsung

