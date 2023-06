Перший гравець, який досяг 100-го рівня у Diablo IV у хардкорному режимі, втратив персонажа через обрив зв’язку з сервером

Досить сумний випадок стався в одного з гравців Diablo IV, що нещодавно вийшла. Він витратив 82 години життя на прокачування персонажа до 100-го рівня на складності Hardcore, а потім все втратив через розрив зв’язку.

Повідомляється, що Twitch-стример cArn нещодавно зміг досягти 100-рівня персонажа на максимальному рівні складності Hardcore. За даними Blizzard, він першим зміг досягти такого результату. Однак, коли cArn продовжував грати й намагався дістатися фінального боса, гра втратила з’єднання з сервером.

Слід зазначити, що в режимі Hardcore немає можливості відродитись, а персонаж гине назавжди, втрачаючи весь прогрес. Після смерті персонажа в такому режимі доводиться все починати із самого початку – з 1-го рівня. Оскільки гравці потенційно можуть навмисно відключатися від сервера, коли у персонажа знижується рівень здоров’я, щоб уникнути смерті, гра розглядає відключення як смерть.

Таким чином, коли cArn перезавантажив гру, він виявив, що його персонаж-варвар 100-го рівня загинув. На його розвиток до 100-го рівня пішло 82 години.

Попри очевидне розчарування через таку сумну випадковість, cArn був визнаний Blizzard першим гравцем, який досяг 100-го рівня в хардкорному режимі. Таким чином, його ім’я буде першим вигравіюваним на статуї Ліліт в рамках випробування, запущеного Blizzard.

Congratulations, @CARNDARAK

⚔️First to reach 100 on hardcore mode

💀First to be etched into #DiabloIV history

Will you join him? #Diablo4Hardcore

Restrictions apply: https://t.co/0m4OMXcCa8 pic.twitter.com/BTgXEHgOmk

— Diablo (@Diablo) June 6, 2023