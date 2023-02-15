Apple опублікувала перший трейлер майбутньої драми «Екстраполяції» — з Меріл Стріп, Кітом Герінґтоном та Едвардом Нортоном в головних ролях

У серіалі-антології «Екстраполяції» від сценариста, режисера та виконавчого продюсера Скотта З. Бернса («Зараза», «Ультиматум Борна») персонажі переживатимуть наслідки руйнівних кліматичних змін.

Apple дійсно запросила потужний та дорогий акторський склад — зокрема таких голлівудських зірок, як Меріл Стріп, Кіт Герінґтон, Едвард Нортон, Форест Вітакер, Тобі Магвайр, Джемма Чан, Сієнна Міллер та Девід Швіммер. І це ще не повний перелік.

«Екстраполяції» — це драматичний серіал-антологія, що складатиметься з 8 епізодів та охоплює 33-річний проміжок часу, показуючи як Земля страждає від руйнівних кліматичних змін і те, як вони впливають на звичайне життя людей.

Apple не пошкодувала коштів і на деякі приголомшливі візуальні ефекти, судячи зі значної кількості лісових пожеж, затоплених міст та спорожнілих, висушених ландшафтів у трейлері.

Перші три епізоди «Екстраполяцій» дебютують на Apple TV+ у п’ятницю, 17 березня, а решта п’ять епізодів транслюватимуться по одному щотижня.

Джерело: The Verge