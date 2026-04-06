Гаррі Поттер

Нова екранізація книг “Гаррі Поттер” від HBO отримала перший великий закулісний матеріал. 5 квітня вийшов 30-хвилинний спецвипуск Finding Harry: The Craft Behind the Magic (“У пошуках Гаррі: Ремесло, що стоїть за магією”), який показує, як створюють перший сезон серіалу. Зйомки вже тривають на студії Warner Bros. Studios Leavesden у Великій Британії.





Документалка детально показує масштаб виробництва: від пошуку акторів для головного тріо до створення реалістичних магічних істот і гардероба, який відтворює стиль 1991 року.

Як шукали Гаррі, Рона і Герміону

Кастинг-директори Емілі Брокманн і Люсі Біван переглянули понад 40 000 заявок — і згодом просто перестали рахувати. Діти з усієї Британії подавали заявки онлайн, після чого команда поїхала у Манчестер, Шотландію, Ірландію та Кардіфф для живих прослуховувань.

Домінік Маклафлін (Гаррі Поттер) прочитав власний вірш і вразив “тихою впевненістю”.





Арабелла Стентон (Герміона) виконала Invictus і показала, що може бути як серйозною, так і грайливою.

Аластер Стаут (Рон) одразу підкорив команду харизмою.

“Він скептично ставиться до світу дорослих. У ньому є вразливість, меланхолія і самотність”, — пояснила Біван критерії пошуку Гаррі. “Завдання звучало просто: знайти “видатного актора у віці 10 років”.

Інші актори

Паапа Ессьєду (Снейп) згадує, як у дитинстві читав книги і уявляв себе в Гоґвортсі. Хоча спільнота фанатів критикує авторів серіалу за вибір саме цього актора на роль Снейпа.

Джон Літгоу (Дамблдор) каже про свій вік:

“Я знав, що коли зніматиму перший сезон, мені буде 80 років… і приблизно 88, коли все завершиться”.

Джанет Мактір додає, що команда може працювати разом багато років, і діти виростуть прямо на знімальному майданчику.

36 000 пір’їн на одну сову: як створюють магічних істот

Під час підготовки до знімального процесу серіалу “Гаррі Поттер” команда зробила ставку на максимальний реалізм. Кожну тварину створюють на основі реальних спостережень у природі.

Наприклад, сови — це складні аніматронні конструкції з металу та пластику, які повторюють рухи справжніх птахів. На одну сову витрачають близько 36 тис. пір’їн. Для серіалу створили 10 таких моделей.

Щура Скеберса оснастили моторами, які дозволяють рухатися природно. Додали навіть версію, яка “кусається”. Також у серіалі з’являться нові істоти: жаба з рухами, скопійованими з реальних тварин, слизькі черв’яки та краби, що “стріляють” вогнем через керовану систему.





Костюми: маги проти маґлів

Дизайнери чітко розділили світи. Маґли носять одяг у холодних пастельних кольорах із синтетичних тканин. Це вбрання, максимально наближене до реального стилю 1991 року.

Гаррі на старті виглядає “сіро і заношено”, адже носить речі кузена. А от форма Гоґвортсу створена з натуральних матеріалів: британська вовна, органічна бавовна, дерев’яні ґудзики та шотландський тартан.

Для магів команда шукала “щось інше, але реальне”. Наприклад, мантія Дамблдора має принт із листя, що створює ефект камуфляжу.

Прем’єра серіалу “Гаррі Поттер” запланована на Різдво.





Джерело: variety