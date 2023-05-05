Підбиття аеробалістичної ракети Х-47 «Кінжал» офіційно підтверджено після низки суперечливих повідомлень

Командувач Повітряних сил Микола Олещук все ж таки підтвердив поразку російської аеробалістичної ракети Х-47 «Кінжал» за допомогою ЗРК Patriot над Києвом уночі 4 травня.

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Вчора сайт Defense Express опублікував фото збитої ракети, отримане з неназваних джерел. На ньому видно пробиття носової частини ракети, що за формою збігається з Х-47. Журналісти припустили, що вразити ракету могла ЗРК Patriot – інших засобів для цього Україна не має. Також кияни вночі чули гучний вибух. Судячи з характеру пошкоджень, бойова частина ракети вибухнула у повітрі. Уламки впали на один з київських стадіонів.

Військові вважали повідомлення передчасним, спікер Повітряних сил Юрій Ігнат спростував перехоплення. Але сьогодні його було підтверджено офіційно.

Особливість ракети в тому, що вона летить з високою швидкістю і виходить на ціль балістичною траєкторією (різко вниз). Її перехоплення свідчить про зміцнення української ППО новими високотехнологічними комплексами.

В атаці на Київ 4 травня брали участь безліч дронів Shahed, повідомлялося також про можливий запуск балістичних ракет, але інформації про їхній запуск або приліт тоді не надходило.

Нещодавно офіційно повідомлялося, що Україна отримала і вже поставила на чергування ЗРК MIM-104 Patriot – протиракетні комплекси, здатні вражати балістичні ракети.

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Джерело: Суспільне