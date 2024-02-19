Підтримай збір на FVP-дрони для 79 ОДШБр — розігруємо художній тубус з котиками

Маємо терміново закрити збір, тому проводимо аукціон в рамках нашої ініціативи “Аукціон відплати” — збір на FPV-дрони для 79-ї бригади.

23 листопада ми разом із Всеукраїнським центром волонтерів «Народний проєкт» почали збирати гроші на десять FVP-дронів для бійців 79-ї окремої десантно-штурмової бригади, які нищитимуть ворожу техніку та склади з боєприпасами.

Тоді нам вдалось зібрати більшу частину запланованої суми, але, на жаль, не всю суму. Було зібрано 83.569 грн зі 135.000 грн, які було заплановано зібрати. Відповідно, наша ціль зараз — дозбирати 52.000 грн, які залишились, щоб закрити цей збір.

Реквізити

Монобанка: https://send.monobank.ua/jar/3syGpJdsY7

Картка банки: 5375 4112 1195 6938

Аукціон

Збір та аукціон буде проводитись тут та пройде з 19-го по 24 лютого.

В цей період поповни банку на будь-яку суму і той, хто закине найбільше, отримає лот.

Не забувайте, що підтримати збір можна і без участі в аукціоні.

Навіть невеличка сума важлива і наблизить нас до цілі!

Лот цього аукціону — тубус від снаряду, калібру 155 для М777 гаубиці, який побував в боях під Мар’їнкою, та розмальований красивими патріотичними котиками талановитим митцем.

Що таке FPV-дрон і для чого його використовують

FPV (First Person View — від першої особи) дрон це ефективний та сучасний безпілотний літальний апарат з відеокамерою, основна мета якого — знищити техніку ворога дистанційно. Зазвичай, FPV-дрони мають один шанс на ураження, бо, по своїй суті є дронами-камікадзе. Швидкі, верткі, смертоносні, вони несуть на собі заряд і їх оператори мають можливість вразити техніку, чи ворога точечно, дуже прицільно. В рамках бойових дій вони є надзвичайно ефективними, бо дозволяють полювати на російську техніку на безпечній відстані, знижуючи ризик життю наших захисників.

79 Окрема десантно-штурмової Таврійська бригада

Одна з найбільш відомих і героїчних десантних бригад України. З початку війни, з 2014го року вони безперервно нищать ворога на найбільш гарячих напрямках.

Ось одна з історій бою наших героїв:

«На відео продемонстровано один з бойових епізодів, коли ворог кинув на штурм позицій бійців 79-ки одразу 19 одиниць броньованої техніки, з яких 15 бронемашин нами було знищено чи пошкоджено», – розповіли десантники.

Тоді стійкості оборони десантників посприяли висока навченість протитанкових розрахунків, які своїм влучним вогнем зупинили техніку росіян. На кадрах в одному місці фіксується щонайменше 6 бронемашин, які були пошкоджені, знищені або покинуті. Дві машини змогли проїхати далі.

Також ще в одному місці неподалік знищили бойову машину піхоти БМП-2 окупантів.

Зараз більша частина зруйнованого міста Мар’їнка перебуває під російською окупацією. Наступальні операції РФ в районі Мар’їнки були частиною осіннього наступу окупантів з метою розширення контролю над рештою Донецької області.