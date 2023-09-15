Після первинного розміщення акцій (IPO), акції Arm зросли на 25% до 63,59 долара, збільшивши капіталізацію до 68 млрд доларів. В четвер торги на біржі Nasdaq починалися з 51 долара при загальній вартості близько 54 млрд.

CNBC звертає увагу на величезне відношення ціни компанії до реального прибутку, який склав 400 млн доларів за чотири попередні квартали. Мультиплікатор ціна/прибуток зріс до 170, і це більше за будь-яку іншу технологічну компанію, в середньому це значення складає 21. Винятком є Nvidia, чия капіталізація на тлі буму штучного інтелекту торгується на суму, що в 109 разів вище за річний прибуток.

Проте Arm складно назвати традиційною компанією технологічної індустрії. Основою її доходу складають ліцензійні виплати за право користуватися архітектурою ARM (Advanced RISC Machines) — це майже 99% чипів для мобільних пристроїв і не лише.

Це означає, що від Arm залежать майже всі виробники процесорів та інших мікросхем. Це підтверджує інтерес чи не всіх виробників мікросхем до акцій британської компанії. В першому раунді група інвесторів, серед яких Apple, Google, Nvidia, Samsung та Intel викупила пакет акцій на 735 млн доларів. Ще одним фактором високої оцінки компанії є заяви про плани зайняти домінантну позицію на ринку чипів для обробки обчислень штучного інтелекту. Інвестори вважають цю нішу дуже перспективною.