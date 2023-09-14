Торги за Arm розпочинаються: 51 долар за акцію при загальній вартості компанії 54 млрд

14 вересня 2023 року починається первинне розміщення акцій (IPO) компанії Arm. У зв’язку з цим розробник мікросхем назвав вартість однієї акції та відповідно повна капіталізація.

Згідно з пресрелізом, Arm готується продати 95,5 млн американських депозитарних акцій на біржі Nasdaq за 51 долар за акцію. Капіталізація складає 54 млрд доларів. Після IPO актуальний власник SoftBank продовжить контролювати близько 90% акцій Arm.

Чистий прибуток Arm у минулому фінансовому році, що закінчився в березі зменшився на 1% порівняно з попереднім роком та склав 2,68 млрд доларів. Чистий прибуток впав на 22% до 524 млн доларів, передає CNBC.

Оцінка Arm є надзвичайно високою, порівняно з будь-яким іншим гравцем на ринку, окрім Nvidia. При оцінці в 54 мільярди доларів, Arm має мультиплікатор ціна/прибуток близько 104, виходячи з прибутку за останній фінансовий рік. Nvidia оцінюється в 108 разів вище, але це після прогнозованого зростання доходів на 170% в поточному кварталі завдяки чипам для розрахунків зі штучним інтелектом.

Багато з найважливіших клієнтів Arm, включаючи Apple, Google, Nvidia, Samsung, AMD, Intel, Qualcomm і Taiwan Semiconductor Manufacturing Company заявили, що придбають акції в рамках пропозиції. Технологія Arm використовується в 99% мобільних процесорів по всьому світу.

Архітектура Arm описує, як працює центральний процесор на найпростішому рівні, наприклад, як виконувати арифметичні дії або як отримати доступ до комп’ютерної пам’яті. Компанія була заснована в 1990 році для створення мікросхем для пристроїв з акумуляторами, а процвітати почала, коли її почали широко використовувати в мікросхемах для смартфонів. Набір інструкцій Arm використовує менше енергії, ніж архітектура x86 в комп’ютерних та серверних чіпах Intel та AMD.