IT-бізнес Новини 14.09.2023 о 17:03

Торги за Arm розпочинаються: 51 долар за акцію при загальній вартості компанії 54 млрд

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Юрій Орос

Автор новин

14 вересня 2023 року починається первинне розміщення акцій (IPO) компанії Arm. У зв’язку з цим розробник мікросхем назвав вартість однієї акції та відповідно повна капіталізація.

Згідно з пресрелізом, Arm готується продати 95,5 млн американських депозитарних акцій на біржі Nasdaq за 51 долар за акцію. Капіталізація складає 54 млрд доларів. Після IPO актуальний власник SoftBank продовжить контролювати близько 90% акцій Arm.

Чистий прибуток Arm у минулому фінансовому році, що закінчився в березі зменшився на 1% порівняно з попереднім роком та склав 2,68 млрд доларів. Чистий прибуток впав на 22% до 524 млн доларів, передає CNBC.

Оцінка Arm є надзвичайно високою, порівняно з будь-яким іншим гравцем на ринку, окрім Nvidia. При оцінці в 54 мільярди доларів, Arm має мультиплікатор ціна/прибуток близько 104, виходячи з прибутку за останній фінансовий рік. Nvidia оцінюється в 108 разів вище, але це після прогнозованого зростання доходів на 170% в поточному кварталі завдяки чипам для розрахунків зі штучним інтелектом.

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Багато з найважливіших клієнтів Arm, включаючи Apple, Google, Nvidia, Samsung, AMD, Intel, Qualcomm і Taiwan Semiconductor Manufacturing Company заявили, що придбають акції в рамках пропозиції. Технологія Arm використовується в 99% мобільних процесорів по всьому світу.

Apple підписала новий договір з Arm до понад 2040 року та доєдналася до IPO на $52 млрд

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Торги за Arm розпочинаються: 51 долар за акцію при загальній вартості компанії 54 млрд
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Innkreis

автор

Архітектура Arm описує, як працює центральний процесор на найпростішому рівні, наприклад, як виконувати арифметичні дії або як отримати доступ до комп’ютерної пам’яті. Компанія була заснована в 1990 році для створення мікросхем для пристроїв з акумуляторами, а процвітати почала, коли її почали широко використовувати в мікросхемах для смартфонів. Набір інструкцій Arm використовує менше енергії, ніж архітектура x86 в комп’ютерних та серверних чіпах Intel та AMD.

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