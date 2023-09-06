Apple підписала новий договір з Arm до понад 2040 року та доєдналася до IPO на $52 млрд

Apple підписала нову угоду з компанією Arm щодо ліцензії на технології мікросхем, яка «загляне за 2040 рік». Про це стало відомо після того, як британський розробник мікросхем зробив первинне розміщення акцій (IPO).

Arm сподівається продати акцій понад на 52 млрд доларів, що має стати найбільшою подібною угодою в США цього року, передає Reuters. Наразі акціями Arm володіє SoftBank Group, яка планує реалізувати 95,5 мільйона американських депозитарних акцій (приблизно 9,4%) за ціною від 47 до 51 долара за штуку.

Цінність Arm у володінні інтелектуальними правами на однойменну архітектуру, яка лежить в основі майже всіх процесорів для смартфонів та планшетів. Наприклад, Apple зараз використовує чипи на Arm-архітектури для всього спектру продуктів: iPhone, iPad і на комп’ютерах Mac, тож продовження ліцензійної угоди їм точно не зайве. Не дивно, що отримати частину акцій ліцензіата бажають чи не всі компанії, які виробляють чипи, як-от Samsung, Nvidia, Qualcomm та Intel.

Цікаво, що Apple була серед тих, хто заснував Arm в 1990 році. Їм перед випуском кишенькового комп’ютера Newton був необхідний більш енергоефективний процесор, чого допомогла досягти Arm. Newton тоді провалився, а британська компанія стала одним зі стовпів технологічної індустрії.

Тепер знову Apple була серед числа великих технологічних компаній, які вклалися в Arm. Сума наразі складає 735 млн доларів. Apple, Nvidia та інші стратегічні партнери погодилися інвестувати від 25 до 100 млн під час першого раунду IPO.