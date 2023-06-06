Новини Блокчейн 06.06.2023 о 19:34

Після позову до Binance регулятор США подав до суду на Coinbase — криптовалютна біржа працювала без законної реєстрації

https://itc.ua/wp-content/uploads/2022/08/photo_2022-08-08_12-53-42-96x96.jpg *** https://itc.ua/wp-content/uploads/2022/08/photo_2022-08-08_12-53-42-96x96.jpg *** https://itc.ua/wp-content/uploads/2022/08/photo_2022-08-08_12-53-42-96x96.jpg

Андрій Русанов

Автор сайту ITC.ua

Після позову до Binance регулятор США подав до суду на Coinbase — криптовалютна біржа працювала без законної реєстрації

Усього через день після того, як Комісія з цінних паперів та бірж США (SEC) подала до суду на криптовалютну біржу Binance, такий же крок був зроблений у відношенні Coinbase. SEC стверджує, що біржа незаконно заробила мільярди доларів.

Курс
EXCEL ДЛЯ БІЗНЕСУ
Вивчіть, як ефективно використовувати Excel у вашому бізнесі для збору, аналізу та візуалізації даних.
Дізнатись про курс
Excel

Згідно зі скаргою SEC, з 2019 року Coinbase заробила мільярди доларів, незаконно сприяючи купівлі та продажу криптоактивів як цінних паперів (Staking-as-a-Service). SEC стверджує, що Coinbase переплітає традиційні послуги біржі, брокера та клірингового агентства, не реєструючи жодну з цих функцій у Комісії, як цього вимагає закон.

«Ви просто не можете ігнорувати правила, тому що вони вам не подобаються або тому, що ви віддаєте перевагу іншим: наслідки для інвесторів занадто великі», – Гурбір С. Гревал, голова відділу правозастосування SEC.

Відсутність реєстрації у Coinbase позбавила інвесторів значного захисту, у тому числі перевірок з боку SEC, вимог щодо ведення документації та гарантій відсутності конфлікту інтересів. У скарзі також стверджується, що холдингова компанія Coinbase Global (CGI) є особою, що контролює Coinbase та несе відповідальність за низку порушень на біржі.

Акції Coinbase впали більш ніж на 19% на відкритті торгів після втрати 10% під час попередньої сесії через звинувачення SEC щодо Binance. Ціна біткоїна різко впала після позову проти Binance та знизилася ще на 4% сьогодні.

ОНОВЛЕНО: Ще один регулятор США подав до суду на Binance — криптобіржа каже, що стала легкою мішенню у центрі «‎регуляторного перетягування канатів»

Джерела: SEC, Watcher.guru, Daily Mail


Завантаження коментарів...

Повідомити про помилку

Текст, який буде надіслано нашим редакторам:

Надіслати