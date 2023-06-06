Ще один регулятор США подав до суду на Binance — найбільшу у світі криптобіржу звинувачують в незаконній роботі та обмані інвесторів

У позові Комісії з цінних паперів та бірж США (SEC) згадується і власник Binance Чанпен Чжао.

Курс ДИРЕКТОР З ПРОДАЖІВ Ставайте лідером у сфері продажів та навчіться ефективно керувати своєю командою, для досягнення високих результатів! Дізнатися про програму

Серед іншого криптобіржа та її керівник звинувачуються у незаконній роботі та обмані інвесторів.

«Відповідачі збагатилися мільярдами доларів‎, ризикуючи значними активами інвесторів», – йдеться у документі.

За словами SEC, Binance та Чжао незаконно залучали інвесторів, брали участь у численних незареєстрованих інвестиційних схемах та «обманювали акціонерних, роздрібних та інституційних інвесторів щодо нібито контролю за маніпулятивною торгівлею на платформі Binance.US, якого насправді практично не існувало».

«Ми розчаровані тим, що Комісія з цінних паперів і бірж США вирішила подати скаргу проти Binance. З самого початку ми активно співпрацювали з розслідуваннями, наполегливо працювали, щоб відповісти на їхні запитання та розв’язати їхні проблеми», — пише Binance у відповідь.

У заяві Binance не згадується більшість звинувачень SEC, натомість вона стверджує, що комісія вирішила «регулювати сферу за допомогою тупої зброї правозастосування та судового розгляду, а не продуманого нюансованого підходу, якого вимагає ця динамічна та складна технологія‎».

У позові SEC стверджує, що Binance діяла як брокер-дилер, біржа та клірингове агентство без належної реєстрації. Також комісія стверджує, що криптобіржа за законом мала б зареєструвати як цінні папери токен BUSD (стейблкоїн, випущений Paxos) та токен BNB Binance — але цього не зробили, щоб уникнути регуляторного нагляду.

Binance давно стверджувала, що Binance.US працює окремо від основної біржі. Публічно заявляючи, що головна криптобіржа не обслуговувала людей у ​​США, Чжао та інші співробітники Binance допомагали цінним інвесторам обходити засоби контролю, які могли утримати їх від використання платформи, стверджує SEC.

Курс Стратегічний маркетинг. Ти нарешті продаси на співбесіді ручку… і стілець… і стіл . Хочу на курс

У позові також кажуть, що хоча Binance повідомила інвесторам, що впроваджує контроль над маніпулюванням ринком, вона насправді цього не робила.

«Таким чином, відповідачі не змогли задовольнити основні вимоги зареєстрованих бірж — мати правила, призначені для запобігання шахрайським і маніпулятивним діям», — йдеться в позові.

Зокрема, не існувало моніторингу «фіктивної торгівлі», коли трейдер незаконно купує актив з уже контрольованого ним облікового запису, маніпулятивно завищуючи його ціну.

Нагадаємо, що у березні до суду на Binance подав інший регулятор США — Комісія з торгівлі товарними ф’ючерсами США (CFTC). Обвинувачення загалом складаються з 47 сторінок, де серед іншого криптобіржу та її власника звинувачують в ігноруванні нормативних вимог США та навіть терористичній діяльності.

Джерело: The Verge