Після режисури 29 фільмів Мартін Скорсезе став актором нових "Зоряних війн"

Кадр з фільму "Мандалорець і Ґроґу"

Протягом своєї 60-річної кар’єри Мартін Скорсезе зняв 29 повнометражних фільмів, деякі цілком заслужено і регулярно потрапляють в перелік найкращих кінопроєктів всіх часів. Виникає питання, ну що далі? 83-річному режисеру здалось, що цей шлях варто продовжити приєднанням до всесвіту “Зоряних війн”.





Якщо ви бачили новий трейлер фільму “Мандалорець і Ґроґу”, то могли звернути увагу на дивакуватого іншопланетянина-кухаря. Персонаж, схожий на мавпу із чотирма руками перетинається у стрічці з Діном Джаріном, якого грає Педро Паскаль. В оригіналі дивна істота говорить голосом Мартіна Скорсезе, як відзначили в соцмережах чимало уважних фанів.

Насправді 83-річний режисер ніколи не цурався епізодичних ролей, навіть у власних фільмах. В цьому випадку особливо запам’яталась його нещодавно поява в серіалі “Кіностудія”, а як актор озвучки він себе випробував ще у мультфільмі “Підводна братва” 2004 року. Цікаво, що режисер “Мандалорця і Ґроґу” Джон Фавро мав камео у фільмі Скорсезе “Вовк з Волл-стріт”, тож можливо таким чином Мартін повертає свій борг.





“Мандалорець і Ґроґу” вийде в кінотеатрах 22 травня 2026 року. Історія продовжує пригоди Діна Джаріна та малюка Йоди, показані в трьох сезонах серіалу Disney. Нагадаємо, що наприкінці третього сезону “Мандалорця” дует оселився на Неварро після того, як Мандо офіційно усиновив малюка. Наразі невідомо, чи продовжиться серіал, однак фільм, за словами одного з акторів шоу Джанкарло Еспозіто, може розпочати трилогію. Серед решти акторського складу з’являються Сігурні Вівер та Джеремі Аллен Вайт у ролі Ротти Хатта.

“Мандалорець і Ґроґу” цікавий ще й тим, що є першим повнометражним проєктом у всесвіті з моменту виходу “Скайвокер. Сходження” 2019 року. Раніше ми писали, що бюджет стрічки склав близько $160 млн — це найдешевший фільм про “Зоряні війни” від Disney.

Хочеш знати більше, ніж ChatGPT 5? Підписуйся на ITC.ua у Telegram ПІДПИСАТИСЯ

Джерело: Games Radar, World of Reel