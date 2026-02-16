Джейсон Стейтем зіграє сам себе в бойовику "Джейсон Стейтем вкрав мій велосипед”

"Джейсон Стейтем вкрав мій велосипед”

Джейсон Стейтем зіграє самого себе у мета-бойовику “Джейсон Стейтем вкрав мій велосипед”, який зніме Девід Літч.





Фішка фільму в тому, що Стейтем гратиме вигадану версію самого себе — зірку бойовиків, яка потрапляє в історію навколо власного образу. Сюжет поки тримають у таємниці, але обіцяють кілька великих екшн-сцен. Сценарій написала Елісон Фліерл (“Кінь БоДжек”), бекграунд якої натякає на гумор і мета-іронію.

Актор залишається стабільною фігурою для успішних касових зборів. Його бойовики зазвичай мають помірні бюджети, регулярно виходять на початку року і приносять прийнятні збори. Серед останніх робіт — “Мег“, “Бджоляр“, “Механік” і “Профі“. Щоправда, свіжий бойовик “Самотник” отримав 63% рейтингу на Rotten Tomatoes від критиків. Також стрічка зібрала всього $30 млн при майже вдвічі більшому бюджету — $50 млн.

Новий фільм також знаменує повернення Стейтема до співпраці з Літчем після “Форсажу: Гоббс та Шоу”. Після того режисер знімав “Швидкісний поїзд” та “Каскадер” а тепер знову береться за екшн з домішком сатири. Паралельно у головного актора вже заплановані інші релізи: у серпні вийде “Заколот”, а на початку 2027 року — продовження “Бджоляра”, де він знову зіграє Адама Клея.





За духом ідея нагадує “Ж.К.В.Д.”, де Жан-Клод Ван Дамм зіграв самого себе: виснаженого славою актора, який чесно дивиться на власну кар’єру. У фільму Девіда Літча буде схожа гра з образом знайомої глядачам “екшн-зірки” вплетеним у сюжет.

Фільм “Джейсон Стейтем вкрав мій велосипед” вже презентують покупцям на кіноринку EFM у Берліні. Зйомки планують почати в травні 2026 року, бюджет — близько $80 млн, можливий рейтинг PG-13. 10 найочікуваніших фільмів 2026 року

Джерело: World of Reel