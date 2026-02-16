tradfi
Новини Кіно 16.02.2026 comment views icon

Джейсон Стейтем зіграє сам себе в бойовику "Джейсон Стейтем вкрав мій велосипед”

author avatar

Маргарита Юзяк

Авторка новин

Джейсон Стейтем зіграє сам себе в бойовику "Джейсон Стейтем вкрав мій велосипед”
"Джейсон Стейтем вкрав мій велосипед”

Джейсон Стейтем зіграє самого себе у мета-бойовику “Джейсон Стейтем вкрав мій велосипед”, який зніме Девід Літч.


Фішка фільму в тому, що Стейтем гратиме вигадану версію самого себе — зірку бойовиків, яка потрапляє в історію навколо власного образу. Сюжет поки тримають у таємниці, але обіцяють кілька великих екшн-сцен. Сценарій написала Елісон Фліерл (“Кінь БоДжек”), бекграунд якої натякає на гумор і мета-іронію.

Актор залишається стабільною фігурою для успішних касових зборів. Його бойовики зазвичай мають помірні бюджети, регулярно виходять на початку року і приносять прийнятні збори. Серед останніх робіт — “Мег“, “Бджоляр“, “Механік” і “Профі“. Щоправда, свіжий бойовик “Самотник” отримав 63% рейтингу на Rotten Tomatoes від критиків. Також стрічка зібрала всього $30 млн при майже вдвічі більшому бюджету — $50 млн.

Новий фільм також знаменує повернення Стейтема до співпраці з Літчем після “Форсажу: Гоббс та Шоу”. Після того режисер знімав “Швидкісний поїзд” та “Каскадер” а тепер знову береться за екшн з домішком сатири. Паралельно у головного актора вже заплановані інші релізи: у серпні вийде “Заколот”, а на початку 2027 року — продовження “Бджоляра”, де він знову зіграє Адама Клея.


За духом ідея нагадує “Ж.К.В.Д.”, де Жан-Клод Ван Дамм зіграв самого себе: виснаженого славою актора, який чесно дивиться на власну кар’єру. У фільму Девіда Літча буде схожа гра з образом знайомої глядачам “екшн-зірки” вплетеним у сюжет.

Фільм “Джейсон Стейтем вкрав мій велосипед” вже презентують покупцям на кіноринку EFM у Берліні. Зйомки планують почати в травні 2026 року, бюджет — близько $80 млн, можливий рейтинг PG-13.

10 найочікуваніших фільмів 2026 року

Джерело: World of Reel

Популярні новини

arrow left
arrow right
Максимус з серіалу "Фолаут" взяв аскезу на ігри Bethesda до останнього сезону
Netflix анонсував фільм про втрачений пароль до криптовалютного гаманця з $35 млн на основі реальної історії
Перший погляд: Джонні Депп стає Скруджем у ремейку "Різдвяної пісні"
Кіт Харрінгтон більше не хоче й наближатися до "Гри престолів", але мріє про "будь-яку роль" в новому "Гаррі Поттері"
Вийшов перший трейлер "Одіссеї" Крістофера Нолана
Джеймс Кемерон назвав найкращий бойовик всіх часів
Як "Шлях води", але з вогнем: "Аватар 3" оцінили в 69% на Rotten Tomatoes — найнижчий рейтинг в серії
Творці "Ти — космос" анонсували фільм "Тореадори з Васюківки": бюджет €2,5 млн, події перенесуть в незалежну Україну
“Буремний перевал” став буремним провалом у США: каса нижче прогнозів
На Megogo вийшли всі епізоди "Пригод Діґімонів" 1999 року з українською озвучкою
Легенда була брехнею: горор "Смерть Робін Гуда" отримав перший трейлер з Г'ю Джекманом в депресії
Трейлер "Диявол носить Прада 2" побив "рекорд століття" з 222 млн переглядів за добу
Фільм "28 років по тому: Храм кісток" зняли з прокату через відсутність глядачів
Люди Ікс дебютують в Marvel: новий тизер "Месників" розкрив Магнето і Ксав'єра
Кемерон: Disney вимагає здешевити "Аватар 4 і 5", інакше — фільми не вийдуть
Посунув "Аватар 3": трилер "Служниця" зібрав ₴60 млн в Україні за три тижні
Касові збори: "Аватар 3" впав на 52%, а "Служниця" вп'ятеро перебила бюджет
Софі Тернер каже, що була єдиною акторкою "Гри престолів", яку вдовольнив фінал
"Найгірший бізнес-кейс в історії кіно": Кемерон назвав точку беззбитковості "Аватарів", третій — не дотягнув
"У вас не вистачить грошей": Джеймс Кемерон відповів на заклик повернутись в "Чужий" і обізвав франшизу "фанатською"
Перший погляд: Генрі Кавілл знову з мечем у ремейку "Горця"
Що думаєте про цю статтю?
Голосів:
Файно є
Файно є
Йой, най буде!
Йой, най буде!
Трясця!
Трясця!
Ну такої...
Ну такої...
Бісить, аж тіпає!
Бісить, аж тіпає!
Loading comments...

Повідомити про помилку

Текст, який буде надіслано нашим редакторам:

Надіслати