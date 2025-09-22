"Класика Star Wars": вийшов перший трейлер фільму "Мандалорець і Ґроґу" з головним дуетом, Сігурні Вівер та сином Джабби Хата

Кадри з фільму "Мандалорець і Ґроґу"

Disney і Lucasfilm представили перший трейлер фільму “Мандалорець і Ґроґу”, який розкриває Діна Джаріна (Педро Паскаль) та малюка Йоду в спільних місіях поряд з іншими цікавими персонажами: зокрема зіркою “Чужого” Сігурні Вівер та актором “Ведмедя” Джеремі Алленом Вайтом у ролі Ротти Хатта.

В трейлері нам показують дует головних героїв, які паркують космічний корабель Razor Crest (або щось дуже на нього схоже) на березі моря. Як цей транспортний засіб міг повернутися після того, як у серіалі “Мандалорець” його знищив один постріл легкого крейсера Моффа Гідеона під час сутички на планеті Тайтон? Невідомо.

Далі Мандо та Ґроґу досліджують якусь імперську базу, куди малюк проникає поряд із ще меншим Бабу Фріком; а також розмовляють з персонажкою Вівер, яка є таємничою представницею Нової Республіки. Тут є монстри, створені в класичному стилі “Зоряних війн” з практичними ефектами, бій на космічному кораблі, плавання Ґроґу та перший погляд на Зеба у “живій” ролі, який розбиває штурмовиків.

“Зла Імперія впала, а імперські воєначальники залишаються розкиданими по всій галактиці. Поки молода Нова Республіка працює над захистом усього, за що боролося Повстання, вони заручилися допомогою легендарного мандалорського мисливця за головами Діна Джаріна та його молодого учня Ґроґу”, — з офіційного синопсиса.

Режисером фільму “Мандалорець і Ґроґу” виступив Джон Фавро, який також написав сценарій у співпраці з Дейвом Філоні. Людвіг Йоранссон написав музику.

Нагадаємо, що наприкінці третього сезону “Мандалорця” Дін та Ґроґу оселилися на Неварро після того, як Мандо офіційно усиновив малюка. Наразі невідомо, чи продовжиться серіал, однак фільм, за словами одного з акторів шоу Джанкарло Еспозіто, розпочне трилогію.

Фільм “Мандалорець і Ґроґу” вийде в кінотеатрах 22 травня 2026 року. За рік після цього чекаємо на “Зоряний винищувач” з Раяном Гослінгом, який днями оприлюднив перші кадри.

Трейлер (оригінал)