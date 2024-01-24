Pixel 9 Pro на рендерах трохи схожий на iPhone і відрізняється оновленим блоком камер

Смартфони серії Pixel 8 вийшли лише кілька місяців тому, але інсайдери вже публікують інформацію про пристрої лінійки Pixel 9.

Так, надійний інсайдер OnLeaks поділився набором рендерів, що демонструють флагманський пристрій Google Pixel 9 Pro. Смартфон на рендерах відрізняється плоскими краями, що наводить на асоціацію з iPhone.

Це не єдина серйозна зміна дизайну Pixel 9. Схоже, що Google також вирішила змінити вигляд панелі задньої камери. Замість того, щоб розтягувати панель камери по всій ширині задньої панелі телефону, рендери демонструють блок камер овальної форми, що виступає, схожий на рішення в Pixel Fold. У камері помітні 3 модулі.

Схоже, що у Pixel 9 Pro також є кнопка живлення та спарена кнопка регулювання гучності з правого боку пристрою. Однак Google змінила розташування слота SIM-картки, який тепер знаходиться в нижній частині пристрою поряд із портом USB-C.

Повідомляється, що в цій моделі використовується трохи менший 6,5-дюймовий дисплей (порівняно з 6,7 дюймами у Pixel 8 Pro). Але інші характеристики пристрою поки що не розголошуються.

Джерело: The Verge