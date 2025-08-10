ПК Coffeematic охолоджується свіжозвареною кавою — так, все працює

ПК Coffeematic / Даг Макдауелл, Reddit

Coffeematic складений з не надто нового апаратного забезпечення, воно може бути старішим за багатьох читачів цієї новини. Але це дозволило втілити концепцію.

Розробник та аналітик даних Даг Макдауелл створив гібрид кавоварки та ПК, котрий охолоджується… гарячою кавою. Автор продовжує «лінійку комп’ютерів для кавоварок, що виробляються з 2002 року». Збірка базується на кавовій машині GE Coffeematic 1980-х років з секондхенду, а також на материнській платі, процесорі та оперативній пам’яті 2000-х років з центру перероблення відходів.

Корпус GE Coffeematic Coffee Maker 10 Cup Материнська плата Asus M2NPV-VM AM2 Процесор AMD Athlon II X4 640 3 GHz Quad-Core Память Hynix 1GB 2Rx8 PC2-5300U-555-12 PC2-DDR2 Відеокарта HIS H467QR1GH Radeon HD 4670 1GB Блок живлення Antec Earthwatts Green 430W 80+ Bronze ATX Операційна система Linux Mint Блок охолодження CPU CPU Water Cooling Block for Intel Радіатор 120mm Water Cooling Computer Radiator Насос CrocSee DC 12V Mini Food Grade Fresh Water Transfer Pump

Коли система вмикається, вона спочатку працює на свіжозавареній каві з температурою 90°C. Попри це ПК працює навіть з середньою температурою 93°C. Зрештою система охолоджується та набуває рівноваги за температури близько 33°C. Краник дозволяє пити охолоджувальну рідину, якщо вона потрібна користувачу — однак доведеться додавати в систему зерна та воду, щоб ПК продовжував працювати. Хоча ми б не рекомендували цього робити.

Даг Макдауелл розповідає, що перший зафіксований випадок створення кавоком’ютера стався у 2002 році. Після 16-річної перерви The Cre8or у співпраці з Zotac створив Mekspresso, міні-ПК Zotac Mek1 на базі кавомашини Nespresso. Через рік з’явився Mr. Coffee PC, у якому всі компоненти комп’ютера приховані всередині корпусу кавоварки — видно було лише роз’єми. Минулого року ITC.ua писав про ентузіастку Nerdforge, ПК якої підсмажував та молов каву перед приготуванням. Достатньо потужним є й ПК, котрий нагаждуэ самогонний апарат.

Ентузіаст використав харчовий силікон та вінілові трубки, що робить каву з системи відносно придатною для пиття. Однак все ж краще її не пити: Макдауелл стурбований утворенням цвілі в системі з часом. Очистити блок охолодження процесора практично неможливо (хіба що винахідник знайде спосіб вимивати каву з системи після кожного приготування).

Джерело: Tom’s Hardware