Планетолог NASA вважає, що мікроби можуть “ховатися” у темних кратерах на Південному полюсі Місяця

Порівняно з Землею Місяць доволі безлюдне місце – тут немає рідкої води, і супутник постійно знаходиться під дією сильного космічного випромінювання. Однак деякі вчені NASA вважають, що й в таких суворих умовах можуть вижити деякі мікроорганізми.

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Планетолог із Центру космічних польотів імені Ґоддарда NASA Прабал Саксена вивчає місця за межами нашої Сонячної системи, де може існувати інопланетне життя, але останнім часом почав працювати з командою, яка детально вивчає саме Південний полюс Місяця. Цей регіон привернув чимало уваги в останні роки, оскільки саме тут NASA сподівається висадити астронавтів місії Artemis III. Загалом агенція визначила 13 потенційних місць для посадки:

Раніше жодна людина не бувала на Південному полюсі Місяця, але завдяки інструменту NASA Moon Mineralogy Mapper, ми знаємо, що місцеві кратери мають лід усередині, який астронавти можуть видобувати для ракетного палива.

Деякі з них перебувають у постійній тіні й шкідливе сонячне випромінювання сюди не досягає, тож такі прохолодні місця можуть бути потенційними «‎схованками» для екстремальних мікробів.

«Нещодавні дослідження вказують на дивовижну стійкість численних мікроорганізмів до таких умов», — заявив Саксена в коментарі Space.com

Наприклад, дослідники виявили, що бактерія під назвою Deinococcus radiodurans жила протягом року поза межами Міжнародної космічної станції; так само добре відреагували на космічне середовище тихоходи – група дрібних, майже невидимих неозброєним оком тварин, які мають здатність витримувати екстремальні умови навколишнього середовища.

«Зараз ми працюємо над тим, щоб зрозуміти, які конкретні організми можуть бути найбільш придатними для виживання в таких регіонах», — сказав Саксена. Курс BLOCKCHAIN DEVELOPER. Опануєте технології роботи перспективного напрямку блокчейну, отримаєте навички розробки на мовах JavaScript і Solidity. Дізнатись про програму навчання

Навіть якщо зараз на Місяці немає мікробів, вони майже напевно будуть, якщо люди почнуть ходити по його поверхні – що очікується у 2025-му чи 2026 роках. І якщо Саксена та його команда мають рацію, ці мікроби можуть не тільки вижити, але й потенційно рости та розвиватися в цих постійно затемнених кратерах.