Платформа OLL.TV продовжить працювати навіть після виходу групи Ріната Ахметова з медіа-бізнесу

На початку тижня досить несподівано прозвучала заява інвестиційної групи System Capital Management (SCM), що належить Рінату Ахметову, про вихід із медіабізнесу. Тоді повідомлялося про повернення державі всіх ефірних та супутникових телевізійних ліцензій каналів та ліцензій друкованих медіа, що входять до «Медіа Групи Україна».

Медіахолдинг «Медіа Група Україна» об’єднує понад 10 телеканалів та онлайн-видань: телеканали «Україна», «Україна 24», НЛО TV, Індіго TV, «Футбол 1/2/3», Ukraine 1/Ukraine 2 та NLO TV 1/ NLO TV 2, «Донбас», «34 телеканал», «Сігма», медіаагентство повного циклу «Медіа Партнерство Баінг», оператор супутникового мовлення Xtra TV, ОТТ-платформу OLL.TV, продакшн-компанії «Теле Про» та «Допоможемо ТБ », «Новинну Групу Україна», мультимедійну платформу СЬОГОДНІ — теленовини «Сьогодні», сайт segodnya.ua; кросплатформний проєкт Vogue.UA.

Спочатку передбачалося, що «Медіа Група Україна» відмовиться від ліцензій в Україні, але запустить мовлення тих самих каналів у Польщі. Але пізніше з’явилося уточнення, що йдеться про повний вихід із медіабізнесу, а не просте переведення до сусідньої країни.

Однак не весь бізнес підлягає закриттю. ОТТ-платформа OLL.TV продовжить свою роботу. Про це ресурсу «Детектор медіа» розповіли в пресслужбі сервісу.

«Було повернено лише державні ліцензії телеканалів «Медіа Групи України». Наш сервіс працює у штатному режимі», – сказали у пресслужбі.

Уточнюється, що платформа OLL.TV здає ліцензію провайдера програмної послуги. Відповідні документи незабаром будуть направлені до уповноважених державних органів. Надалі на платформі транслюватимуться футбольні матчі, які раніше виходили на каналах «Футбол».

Джерело: «Детектор медіа»