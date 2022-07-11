Ахметов передає державі медіабізнес та закриває онлайн-медіа «Медіа Група Україна» — через «закон про олігархів»

Найбільша інвестиційна група в Україні System Capital Management (SCM), що належить найбагатшому українському олігарху Рінату Ахметову, вимушено виходить з медіабізнесу та передає активи, зокрема телеканали «Україна» та «Україна 24», на користь державі. Про це повідомляється в сьогоднішній заяві System Capital Management.

У SCM пояснили, що це вимушене рішення, яке продиктоване набранням чинності законом «Про запобігання загрозам національній безпеці, пов’язаним із надмірним впливом осіб, які мають значну економічну та політичну вагу в суспільному житті (олігархів)». В українському суспільстві документ відомий як закон про деолігархізацію. Водночас у заяві Рінат Ахметов наголошує, що не вважає себе олігархом.

Як найбільший приватний інвестор в економіку України я неодноразово казав, що не був, не є й не буду олігархом. Короткий шестимісячний термін, визначений законом для продажу медіаактивів, і російська воєнна агресія проти України не дають можливості компанії SCM продати медіабізнес на ринкових умовах. «Цього тижня Медіа Група Україна відмовиться на користь держави від усіх ефірних і супутникових телевізійних ліцензій наших каналів і від ліцензій наших друкованих медіа в Україні. Ми також припинимо діяльність онлайн-медіа МГУ» із офіційної заяви System Capital Management Ріната Ахметова

Медіахолдинг «Медіа Група Україна» об’єднує понад 10 телеканалів та онлайн-видань: телеканали «Україна», «Україна 24», НЛО TV, Індиго TV, «Футбол 1/2/3», Ukraine 1/Ukraine 2 і NLO TV 1/NLO TV 2, «Донбас», «34 телеканал», «Сигма», медіаагентство повного циклу «Медіа Партнерство Баінг», оператора супутникового мовлення Xtra TV, ОТТ-платформу OLL.TV, продакшн-компанії «Теле Про» і «Допоможемо ТВ», «Новинну Групу Україна», мультимедійну платформу СЬОГОДНІ — теленовини «Сьогодні», сайт segodnya.ua; кросплатформний проєкт Vogue.UA.

За словами Ахметова, загальний обсяг інвестицій, які вклали у медіахолдинг за понад 20 років розвитку, становить понад 1,5 мільярда доларів. Загалом у медіахолдингу працюють 4000 людей.

Що далі буде з телевізійними та онлайн-проєктами «Медіа Група Україна», поки не повідомляється.

Закон про олігархів набув чинності 7 листопада 2021 року та діятиме щонайменше упродовж 10 років із 7 травня 2022 року. Щоб бути олігархом, людина має відповідати трьом із чотирьох критеріїв Що це за критерії: 1) бере участь у політичному житті; 2) має значний вплив на засоби масової інформації; 3) є кінцевим бенефіціаром суб’єкта господарювання, який має природну монополію або посідає монопольне становище на загальнодержавному товарному ринку; 4) має активів на мільйон прожиткових мінімумів (зараз це 2 мільярди 270 мільйонів гривень, або трохи більше ніж 83 мільйони доларів). Водночас закон передбачає обмеження щодо олігархів Що це за обмеження: серед іншого, заборона робити внески на підтримку політичних партій; купувати об'єкти великої приватизації та фінансувати будь-яку політичну агітацію, проведення мітингів або демонстрацій із політичними вимогами та гаслами.. Рішення про включення до реєстру олігархів та виключення з реєстру приймає Рада національної безпеки та оборони.