Модерка перетворила PlayStation 4 Slim на портативну консоль

Андрій Русанов

Модер перетворив PlayStation 4 Slim на повнофункціональну портативну консоль
Модифікована PlayStation 4 Slim / Reddit, wewillmakeitnow

Гаджети можуть бути меншими та функціональнішими, якщо над ними попрацюють талановиті інженери. Ця PlayStation 4 Slim стала ще більш “слім”, але навряд поміститься в кишені.

Користувачка Reddit з ніком wewillmakeitnow протягом кількох місяців провела надзвичайну роботу. Вона ретельно вивчивла материнську плату PS4 Slim та переробила її на більш компактну з повним збереженням функціональності. Крім зменшення розміру метою була “краща енергоефективність та теплові характеристики шляхом оптимізації компонування та видалення невикористовуваних секцій”.

Система охолодження містить перероблені радіатори разом з вентилятором, котрі оптимізують потік повітря. Для “належної” роботи процесора PS4 під навантаженням впроваджено активне керування температурою. В систему інтегрований мікроконтролер ESP32 з і спеціальною прошивкою, котрий використовується для моніторингу температури в реальному часі, встановлення теплових порогів та аварійного вимкнення, відстеження споживання енергії та контролю заряджання акумулятора.

Доданий 7” OLED-дисплей 1080p 16:9, котрий забезпечує “високу якість зображення, відмінну контрастність та низьку затримку”. Вихід HDMI дозволяє підключати консоль до телевізора, як звичайну PS4. Система живлення складається з “6× 21700 елементів – 6000 мАг кожен” та віддає приблизно 130 Вт·год. Орієнтовний час роботи становить близько 3 годин з низьким та середнім навантаженням, або ж до 1,5 годин з високим навантаженням та вимогливими іграми.

Консоль оснащена HDMI, 3 роз’ємами USB-C, портом налаштування та програмування ESP32, роз’ємом заряджання, портом для підключення переферії до PS4 (контролер, зовнішній накопичувач), USB 3.0, а також спеціальним портом для гри під час підключення до електромережі.

Корпус модифікованої PlayStation 4, розроблений за індивідуальним замовленням, та оптимізований для максимального зменшення розмірів і компактності. Він виготовлений на 3D-принтері з ABS-пластику для покращеної термостійкості та довговічності. Корпус створений з урахуванням повітряного потоку, ергономіки та зручності обслуговування.

“Цей проєкт не продається і не призначений для масового виробництва — це особистий інженерний виклик, керований цікавістю та пристрастю”, — пише wewillmakeitnow.

У відповідь на запитання коментаторів авторка модифікації додала, що корпус майже облягає материнську плату з дуже невеликим прозором, тому його форма прямокутна, з розмірами 112,89 x 270 x 56,80 мм. Вона намагалася створити прототипи з більш зручним для руки, заокругленим дизайном, але “ці версії швидко ставали ширшими та громіздкими”. Навмисно використаний дизайн з відкритим вентилятором, але він одразу зупиняється, коли стикається з перешкодою, і миттєво запускається, коли перешкоду усунуто.

