Мегаконсоль: модерка зібрала PS5, Xbox Series X та Switch 2 в одному пристрої

Мегаконсоль Ningtendo PXBOX 5

Франкенштейн у світі консолей: модерка зібрала одну мегаконсоль, яка здатна запустити ігри з усіх платформ. У цьому пристрої одночасно працюють PS5, Xbox Series X і Switch 2.

Блогерка 小宁子 XNZ назвала своє творіння Ningtendo PXBOX 5. Ідея “народилася” просто: дівчині набридло перемикатися між трьома консолями заради ексклюзивів. Їй хотілося одного пристрою, де достатньо натиснути кнопку і можна грати в Bloodborne, Zelda або інші ігри. Модерка взяла за основу дизайн Apple Mac Pro з його трикутною формою корпусу, яка ідеально підійшла для розміщення трьох плат всередині.

Всі консолі довелося повністю розібрати, а їхні корпуси, стандартні кулери й блоки живлення відклали вбік. Ютуберка залишила материнські плати, а систему охолодження довелося зробити з нуля, щоб вона була спільною для всіх трьох пристроїв. План був такий: три плати кріпляться по сторонах трикутника, а знизу їх одночасно охолоджує один великий вентилятор. За принципом це схоже на те, як охолоджується Xbox Series X, коли повітря йде знизу вгору. Але зробити такий радіатор виявилось занадто дорого.

Через такий нюанс XNZ пішла іншим шляхом. Щоб зробити радіатор вона дізналася про стару технологію лиття. Ентузіастка спершу вона надрукувала на 3D-принтері трикутний радіатор, покрила її термостійким шаром, потім випалила середину й отримала форму для заливання металу.

І вже всередину вона залила розплавлений метал. У неї так і вийшов великий трикутний радіатор складної форми, який іншим способом виготовити майже неможливо.

Залишалося лише закріпити материнські плати PS5 та Xbox Series X на новому кулері — це виявилося значно простіше, ніж попередні етапи. У відео показано всі експерименти з литтям, включно з невдалою спробою. Потім деталь доробили вручну: поверхня вийшла неідеальною, але це не критично, адже тепло відводять мідні пластини між радіатором і процесорами. У PS5 замінили рідкий метал на термопасту, і навіть під навантаженням температура залишалася близько 60°C. І це чудовий результат для такого проєкту.

Третю сторону радіатора відвели для Switch 2. Консоль не потребує додаткових мідних вставок, але виникла інша задача: що робити з док‑станцією? Її розібрали, витягли плату й встановили у новий корпус, надрукований на 3D‑принтері. У результаті вийшов компактний варіант із USB‑C та механізмом для фіксації.

Живлення теж продумали окремо. У режимі простою PS5 та Xbox споживають менше 5 Вт, а разом під навантаженням до 225 Вт. Тому XNZ поставила один блок живлення на 250 Вт, якого вистачає, якщо не запускати дві ігри одночасно. Його розмістили в окремому відсіку з вентиляцією, а зверху додали 120‑мм вентилятор Phanteks T30, який проганяє повітря через всю систему.

Вся система зібрана в трикутний корпус зі світлодіодним підсвічуванням. Всередині встановлена плата Arduino, яка відповідає за перемикання живлення й керування. Зверху додана велика кнопка, яка перемикає систему між PS5, Xbox Series X та Switch 2. Процес займає всього близько трьох секунд. Але є нюанс: перед цим потрібно закрити гру, інакше блок живлення просто вимкнеться від перевантаження. Друге обмеження — це відсутність дисководів. Всі ігри запускаються тільки в цифровому форматі.

Якщо уявити казковий світ, де розробники консолей захочуть об’єднати свої пристрої в один, цей “Франкенштейн” міг би стати серійним продуктом. Блогерка створила акуратний корпус, продумане охолодження, нормальну логіку живлення й робочу схема перемикання. Цей дивний експеримент насправді є повноціннии технічним проєктом, який реально працює.

Джерело: Toms Hardware