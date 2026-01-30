Попри заяви Маска, Tesla контролює “безконтрольні” Robotaxi

Минулого тижня Ілон Маск заявив, що сервіс роботаксі Tesla в Остіні у Техасі працюватиме без людини-водія, яка контролює безпеку. Однак з того моменту жодна особа не повідомила, що скористалась послугами цього сервісу.
Заява Маска сприяла зростанню акцій Tesla на 4%. У ЗМІ радісно сприйняли цю подію. Примітно, що мільярдер виступив із цією заявою 22 січня, усього за кілька днів до потужного крижаного шторму, який наробив лиха в Остіні. Трохи менше ніж через тиждень компанія опублікувала звіт щодо прибутків за четвертий квартал 2025 року.
Наразі послуга “безконтрольної” поїздки у роботаксі Tesla знову доступна, однак ніхто нею не користується. Девід Мосс, який колись прославився тим, що проїхав майже 17 тис. км з FSD v14 без жодного стороннього втручання, спеціально приїхав в Остін, щоб проїхатись в роботаксі без нагляду. Він кілька днів шукав таку автівку. Однак у всіх 42 автівках, які його покатали, були встановлені пристрої з контролю безпеки.
“42 поїздки на роботаксі Tesla, 42 невдачі, одна мета — знайти Model Y без нагляду. Знайти поїздку через програму складно, і щоразу, коли я їду, бачу 4-5 машин, які, за ідеєю, могли б перебувати в районі, вказаному в додатку. Це також була моя п’ята подорож поспіль, коли за кермом сидів водій із наглядом”, — зазначає за результатами Девід Мосс.
Інші пасажири повідомляли про схожі випадки. Віцепрезидент компанії з програмного забезпечення Ашок Елусвамі 22 січня визнав, що у Tesla вирішили розпочати з кількох безпілотних роботаксі, включених у загальний парк автівок з операторами з безпеки. Однак згодом кількість авто без нагляду має зрости. Ані Маск, ані Елусвамі не згадали, що навіть за автівками без безпекового контролера всередині слідують інші машини, у яких і сидять наглядачі за безпекою.
Наразі ніхто не може знайти ці залишені без нагляду за безпекою роботаксі Tesla. За інформацією, до дводенного призупинення роботи сервісу, в Остіні на той час працювало лише кілька автівок компанії. Кількість зареєстрованих нових роботаксі базується на даних номерних знаків і пов’язана з оновленням автопарку Tesla та поповненням моделями Y з додатковим обладнанням.
Це вже не вперше у компанії Маска роблять гучну заяву про інтеграцію автономного керування, яка згодом нічим не підтвердилась. У липні 2025 року Tesla відзначилась заявою про першу повністю автономну доставку Model Y, яка самостійно проїхала понад 20 км від заводу Giga Texas до будинку покупця в Остіні. Маск тоді особливо відзначив цю подію у власній соцмережі X. Відео швидко завірусилось. Прихильники Tesla заявляли, що воно свідчить про готовність автономної системи водіння до широкого застосування. Однак у компанії після цього більше ніколи не робили подібного. Вже 7 місяців пройшло з того моменту, а клієнти забирають власні автівки самостійно, як і раніше. Зрозуміло, що це була маркетингова демонстрація, а не широко доступна можливість.
Заява Маска 22 січня про видалення систем з контролю безпеки у роботаксі Tesla була зроблена у зручний момент, напередодні потужного крижаного шторму, який значно обмежив роботу сервісу та неуможливив перевірку цієї заяви. До того ж 28 січня компанія Маска опублікувала фінансовий звіт за результатами 4 кварталу минулого року, гостро потребуючи додаткового імпульсу для власних акцій, після чергового року зниження попиту на власні автівки.
Ми писали, що попри гучні заяви Ілона Маска, що вже наступного року мільйони безпілотних Tesla Robotaxi заполонять дороги США, реальний стан сервісу виглядає значно скромніше. Адміністративний суддя у Каліфорнії дійшов висновку, що Tesla використовувала оманливий маркетинг, який створював у покупців хибне уявлення про можливості систем допомоги водієві Autopilot і Full Self-Driving (FSD).
Джерело: Electrek
