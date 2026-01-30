Попри заяви Маска, Tesla контролює “безконтрольні” Robotaxi

Tesla Robotaxi/Tesla

Минулого тижня Ілон Маск заявив, що сервіс роботаксі Tesla в Остіні у Техасі працюватиме без людини-водія, яка контролює безпеку. Однак з того моменту жодна особа не повідомила, що скористалась послугами цього сервісу.





Заява Маска сприяла зростанню акцій Tesla на 4%. У ЗМІ радісно сприйняли цю подію. Примітно, що мільярдер виступив із цією заявою 22 січня, усього за кілька днів до потужного крижаного шторму, який наробив лиха в Остіні. Трохи менше ніж через тиждень компанія опублікувала звіт щодо прибутків за четвертий квартал 2025 року.

Наразі послуга “безконтрольної” поїздки у роботаксі Tesla знову доступна, однак ніхто нею не користується. Девід Мосс, який колись прославився тим, що проїхав майже 17 тис. км з FSD v14 без жодного стороннього втручання, спеціально приїхав в Остін, щоб проїхатись в роботаксі без нагляду. Він кілька днів шукав таку автівку. Однак у всіх 42 автівках, які його покатали, були встановлені пристрої з контролю безпеки.

“42 поїздки на роботаксі Tesla, 42 невдачі, одна мета — знайти Model Y без нагляду. Знайти поїздку через програму складно, і щоразу, коли я їду, бачу 4-5 машин, які, за ідеєю, могли б перебувати в районі, вказаному в додатку. Це також була моя п’ята подорож поспіль, коли за кермом сидів водій із наглядом”, — зазначає за результатами Девід Мосс.

Інші пасажири повідомляли про схожі випадки. Віцепрезидент компанії з програмного забезпечення Ашок Елусвамі 22 січня визнав, що у Tesla вирішили розпочати з кількох безпілотних роботаксі, включених у загальний парк автівок з операторами з безпеки. Однак згодом кількість авто без нагляду має зрости. Ані Маск, ані Елусвамі не згадали, що навіть за автівками без безпекового контролера всередині слідують інші машини, у яких і сидять наглядачі за безпекою.





Наразі ніхто не може знайти ці залишені без нагляду за безпекою роботаксі Tesla. За інформацією, до дводенного призупинення роботи сервісу, в Остіні на той час працювало лише кілька автівок компанії. Кількість зареєстрованих нових роботаксі базується на даних номерних знаків і пов’язана з оновленням автопарку Tesla та поповненням моделями Y з додатковим обладнанням.

Це вже не вперше у компанії Маска роблять гучну заяву про інтеграцію автономного керування, яка згодом нічим не підтвердилась. У липні 2025 року Tesla відзначилась заявою про першу повністю автономну доставку Model Y, яка самостійно проїхала понад 20 км від заводу Giga Texas до будинку покупця в Остіні. Маск тоді особливо відзначив цю подію у власній соцмережі X. Відео швидко завірусилось. Прихильники Tesla заявляли, що воно свідчить про готовність автономної системи водіння до широкого застосування. Однак у компанії після цього більше ніколи не робили подібного. Вже 7 місяців пройшло з того моменту, а клієнти забирають власні автівки самостійно, як і раніше. Зрозуміло, що це була маркетингова демонстрація, а не широко доступна можливість.

Заява Маска 22 січня про видалення систем з контролю безпеки у роботаксі Tesla була зроблена у зручний момент, напередодні потужного крижаного шторму, який значно обмежив роботу сервісу та неуможливив перевірку цієї заяви. До того ж 28 січня компанія Маска опублікувала фінансовий звіт за результатами 4 кварталу минулого року, гостро потребуючи додаткового імпульсу для власних акцій, після чергового року зниження попиту на власні автівки.

Хочеш знати більше, ніж ChatGPT 5? Підписуйся на ITC.ua у Telegram ПІДПИСАТИСЯ

Ми писали, що попри гучні заяви Ілона Маска, що вже наступного року мільйони безпілотних Tesla Robotaxi заполонять дороги США, реальний стан сервісу виглядає значно скромніше. Адміністративний суддя у Каліфорнії дійшов висновку, що Tesla використовувала оманливий маркетинг, який створював у покупців хибне уявлення про можливості систем допомоги водієві Autopilot і Full Self-Driving (FSD).

Джерело: Electrek