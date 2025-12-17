Суд встановив, що Tesla обманювала щодо Autopilot, у той час, як компанія прибирає з Robotaxi "водіїв безпеки"

Tesla Autopilot

Адміністративний суддя у Каліфорнії дійшов висновку, що Tesla використовувала оманливий маркетинг, який створював у покупців хибне уявлення про можливості систем допомоги водієві Autopilot і Full Self-Driving (FSD). Це ключовий етап багаторічної справи, ініційованої Департаментом транспортних засобів Каліфорнії (DMV).

Суддя погодився з вимогою DMV тимчасово призупинити продажі Tesla в штаті на 30 днів як покарання. Водночас регулятор відклав виконання цього рішення й надав компанії 60 днів, щоб змінити або прибрати формулювання, які визнав оманливими. Лише після цього DMV може запровадити санкції. За даними Bloomberg, суддя також рекомендував на 30 днів призупинити виробничу ліцензію Tesla, однак і це рішення DMV поки що поставив на паузу.

Директор DMV Стів Гордон заявив:

“Сьогоднішнє рішення DMV підтверджує, що департамент утримуватиме кожного автовиробника на найвищих стандартах безпеки, щоб захистити водіїв, пасажирів і пішоходів Каліфорнії”.

За його словами, Tesla може “зробити прості кроки”, щоб зупинити процес і остаточно врегулювати ситуацію.

У відповідь Tesla написала в X, що “продажі в Каліфорнії триватимуть без перерв”. Компанія назвала рішення “заходом із захисту прав споживачів” щодо використання терміна Autopilot і наголосила, що “жоден клієнт не заявив про проблему”.

Після завершення 60-денного терміну Tesla зможе оскаржити рішення. Якщо компанія виконає вимоги DMV, санкції скасують. Водночас регулятор поки що не уточнив, які саме кроки очікує від Tesla, окрім загальної вимоги “вжити заходів щодо використання терміна autopilot”.

Раніше Tesla вже ставала об’єктом розслідувань з боку Генерального прокурора Каліфорнії, Міністерства юстиції США та Комісії з цінних паперів і бірж через подібні закиди в оманливому маркетингу систем часткової автономності. Компанія також зіткнулася з численними цивільними позовами через аварії за участю Autopilot і згодом врегулювала їх.

DMV стверджує, що маркетинг Tesla змушував водіїв вірити у високий рівень автономності цих систем, що призводило до надмірної довіри та, за версією відомства, сприяло десяткам ДТП і кільком смертям. Нагадаємо, FSD неодноразово призводила до аварій. Наприклад, Cybertruck з FSD врізався в стовп, а згодом автомобіль Tesla на автопілоті раптово з’їхав з дороги, врізався в дерево та перевернувся. Tesla наполягала, що її заяви є захищеною свободою слова.

Навіть тимчасове припинення продажів у Каліфорнії могло б боляче вдарити по бізнесу Tesla, адже це її найбільший ринок у США. Призупинення виробництва також створило б серйозні ризики: попри завод і штаб-квартиру в Остіні, компанія й далі покладається на фабрику у Фрімонті, де випускають сотні тисяч авто, зокрема всі Model 3 для Північної Америки.

Рішення суду з’явилося на тлі активних тестів сервісу Robotaxi в Остіні. Протягом вихідних в соцмережах з’явилися відео, на яких щонайменше два задіяних в сервісі електромобіля Tesla їздять містом без людини на водійському місці.

NEWS: A second Tesla Model Y Robotaxi running FSD Unsupervised has just been spotted driving itself on public roads in Austin, Texas, with no one in the front seats.

Ілон Маск підтвердив це, написавши:

“Тестування триває без пасажирів у салоні”.

Раніше Tesla шість місяців возила клієнтів із обов’язковим водієм безпеки в салоні. За словами Маска, ці авто працюють на іншій версії програмного забезпечення, ніж серійні машини клієнтів. Відмова від наглядачів викликає запитання щодо надійності технології: люди вже не раз втручалися, щоб уникнути аварій або порушень ПДР, а іноді повністю перехоплювали керування. Хоча інколи водій безпеки міг просто заснути на робочому місці.

Додаткові сумніви викликає низька прозорість Tesla. Компанія обмежує доступ до звітів про аварії, посилаючись на “конфіденційну комерційну інформацію”, і через це регуляторам складно оцінити обставини інцидентів. За даними Electrek, із моменту запуску сервісу наприкінці червня Tesla повідомила про вісім аварій. За оцінкою видання, Robotaxi Tesla потрапляють в аварію раз на 40 тис. миль (близько 64,4 тис. км), тоді як Waymo фіксує одну аварію на 98,6 тис. миль (158,7 тис. км) без водія чи наглядача, маючи понад 100 млн миль (161 млн км) повністю автономного пробігу.

На тлі заяв Маска акції Tesla зросли майже на 5%. Аналітик Morningstar Сет Голдстін зазначив, що ринок “вітає прогрес”, адже тестування без наглядачів відповідає обіцянкам менеджменту.

