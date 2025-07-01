Tesla зіпсувала відео «першого у світі» автономного доставлення авто порушенням правил

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Днями Tesla показала, як «вперше у світі» автомобіль доставив сам себе з фабрики до власника. Але це була б не Tesla, якби все пройшло нормально.

У рекламному відео, яким поділився автовиробник, Model Y виїжджає з гігафабрики Tesla в Остіні, штат Техас, США. Без жодної людини всередині блискучий електромобіль самостійно їде автомагістралями та вулицями міста, поки не дому свого нового власник. Здається, все пройшло нормально — але ж ні.

Як і нові роботаксі бренду, автопілот звичайної моделі не дуже поважає правила, а зокрема нюанси паркування. Він вирішив біля нарочито яскраво-червоного бордюру, напис на якому говорить: «Стоянка заборонена. Пожежна смуга». Теоретично можливо, що Tesla якимось чином отримала спеціальний дозвіл на паркування автомобіля там, але більше це схоже на прорахунок автопілота та піарників компанії.

«Як завжди, у своєму останньому піар-ході Ілон Маск ставить шоу попереду громадської безпеки. Перше автономне доставлення Tesla з заводу до клієнта закінчилося незаконним паркуванням FSD на пожежній смузі! Ви чітко можете побачити попередження про заборону паркування на пожежній смузі, позначені на бордюрі. Чи входить штраф за перекриття пожежної смуги у вартість купівлі нового автомобіля Tesla?», — пише в X Ден О’Дауд, директор та засновник наглядової групи Dawn Project.

Автономне водіння Tesla знову потрапило до уваги громадськості після запуску служби роботаксі в Остіні на початку цього місяця. Як і очікувалося, серйозні проблеми почалися, щойно пара десятків робототаксі вийшли в місто. У мережі багато відеозаписів помилок автономних таксі, як випадкове різке гальмування, зіткнення, якого ледве вдалося уникнути або висадку пасажирів посеред жвавого перехрестя. Також на відео можна спостерігати багато дрібних порушень правил руху.

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Та й твердження Ілона Маска про «перший повністю автономний автомобіль без людей в автомобілі або дистанційного керування автомобілем на громадських дорогах» не відповідає дійсності. Фактичний лідер у сфері робототаксі компанія Waymo тестує свої повністю автономні авто на дорогах Фініксу, штат Аризона, з 2024 року — але наразі пропонує такі поїздки лише своїм співробітникам.

Джерело: Futurism

Розділ Авто виходить за підтримки ?

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