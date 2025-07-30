Новини Софт 30.07.2025 comment views icon

Пошук Google AI Mode стає розумнішим — підтримка PDF, зображень та відео на підході

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Вадим Карпусь

Автор новин

Пошук Google AI Mode стає розумнішим — підтримка PDF, зображень та відео на підході

Після інтеграції Gemini 2.5 Pro компанія Google розширює функціональність AI Mode. Тепер користувачі отримають чотири важливі оновлення, зокрема підтримку відео в Search Live, нову функцію Canvas, можливість завантаження PDF-файлів та інші доповнення.

AI Mode розширює можливості «Оглядів від ШІ» (AI Overviews) завдяки більш просунутим міркуванням та способам взаємодії. Він розділяє ваше запитання на підтеми та одночасно шукає кожну з них. Таким чином, AI Mode може досліджувати інтернет, щоб знайти ще більше релевантного контенту, який відповідає вашому запитанню.

Невдовзі у веб-версії AI Mode можна буде завантажувати не лише текст, а й зображення та PDF-документи. Зображення вже підтримуються на мобільних пристроях, а нова функція роботи з PDF дозволить ставити запитання щодо вмісту файлу й використовувати його як контекст для пошуку. Завантажені файли аналізуватимуться ШІ, який доповнюватиме інформацію з відкритих джерел. Розгортання функції відбудеться найближчими тижнями, а згодом з’явиться підтримка додаткових форматів, зокрема файлів із Google Drive.

Також AI Mode отримує функцію Canvas — інтерактивну панель, у якій можна створювати плани й структурувати інформацію протягом кількох сесій. Наприклад, достатньо попросити ШІ скласти план підготовки до іспиту, натиснути кнопку Create Canvas — і далі додавати або редагувати матеріали, ставити уточнюючі запитання та організовувати все по темах. Завантаження власних матеріалів, як-от конспекти чи програма курсу, дозволить додати до Canvas персоналізований контекст. Ця функція стане доступною найближчими тижнями на настільних системах у США для учасників AI Mode Labs.

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Ще одне важливе оновлення — додавання відео у Search Live. Після недавнього додавання голосу, тепер користувачі зможуть показати ШІ, що саме вони бачать у реальному світі. Функція працює на базі оновленого інструменту Google Lens із новою вкладкою Live поруч із Search та Translate. Цей інструмент уже починають тестувати в США на Android та iOS.

Нарешті, AI Mode інтегрується з Google Lens у настільному браузері Chrome. Коли користувач натисне на адресний рядок браузера, з’явиться кнопка Ask Google about this page («Запитати Google про цю сторінку»). Можна буде вибрати фрагмент контенту — і отримати короткий ШІ-огляд у бічній панелі. А незабаром з’явиться додаткова кнопка «Dive deeper» для глибшого аналізу.

Більше ШІ у пошук: Google Web Guide «зручно групуватиме посилання»

Джерело: 9to5google

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