Новини Софт 18.01.2024 о 16:31 comment views icon

Пошук Google став гіршим через SEO-спам, — дослідження

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Юрій Орос

Автор новин

Пошук Google став гіршим через SEO-спам, — дослідження

Ті, кому здалося, що пошук Google став гірше тепер не самотні. Такого висновку дійшли німецькі дослідники з Лейпцизького університету, Веймарського університету Bauhaus та Центру масштабованої аналітики даних і штучного інтелекту. Дослідники вивчили 7 392 запити на огляди продуктів у пошуковиках Google, Bing та DuckDuckGo за рік.

Дослідники відпрацювали твердження про те, що «потік низькоякісного контенту, особливо для пошуку товарів, продовжує топити будь-яку корисну інформацію в результатах пошуку». Значна кількість результатів, знайдених у відповідь на запити, пов’язані з товарами, була «відвертим SEO-спамом з оглядами товарів», передає Mashable.

Дослідження показало, що спам-сайти є надзвичайно поширеними, з’являючись на вершині рейтингу Google у «постійній боротьбі» між сайтами та пошуковою системою. Іншими словами, вони пишуть, що «пошукові системи, здається, програють гру в кішки-мишки з SEO-спамом».

SEO — це постійна битва, і ми бачимо повторювані патерни спаму з оглядами, який то з’являється у видачі, то зникає з неї, оскільки пошукові системи та SEO-інженери по черзі змінюють свої параметри.

— йдеться у звіті.

Представник Google повідомив Mashable, що дослідження «не відображає загальну якість і корисність пошуку». Вони підкреслили, що дослідження фокусується лише на вузькому наборі запитів, а саме на пошуку товарів.

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