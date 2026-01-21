Новини Кіно 21.01.2026 comment views icon

Посунув "Аватар 3": трилер "Служниця" зібрав ₴60 млн в Україні за три тижні

author avatar

Катерина Даньшина

Редактор новин

Кадри з фільму "Служниця"

Україна та Велика Британія стали єдиними країнами у світі, де “Служниця” вибилась на першу сходинку бокс-офісу, завершивши “правління” блокбастера Джеймса Кемерона “Аватар: Вогонь і попіл”.

За перші три вікенди українського прокату “Служниця” має майже ₴60 млн каси, із залученням понад 300 тис. глядачів. Компанія  Adastra Cinema прогнозує, що подальші покази можуть зробити трилер Пола Фіга найкасовішим фільмом з початку повномасштабного вторгнення, створеним незалежною студією за межами “великої п’ятірки” у складі Disney, Warner Bros, Universal, Paramount, Sony.

У світовому прокаті “Служниця” заробила загалом $250 млн при бюджеті $35 млн, обійшовши інші великі релізи Lionsgate, на кшталт “Балерини” з Аною де Армас ($137 млн) та “Ілюзії обману 3” ($220 млн).

Посунув "Аватар 3": трилер "Служниця" зібрав ₴50 млн в Україні за три тижні

“Служниця” адаптує бестселер американської письменниці Фріди Мак-Фадден, що оповідає про молоду служницю Мілі, яка має фінансові проблеми й влаштовується на роботу до заможної родини — Ніни, Ендрю та їхньої доньки Сесілії. Міллі зближується з садівником подружжя, Енцо, проте з часом випливають таємниці минулого кожного з персонажів.

Цікаво, що оцінки критиків та глядачів для “Служниці” суттєво різнились — від посередніх 72% до майже ідеальних 92% на Rotten Tomatoes відповідно. Сарафанне радіо і присутність двох привабливих зірок у складі, Сідні Свіні та Аманди Сайфред, зіграли свою роль: фільм заробив більш ніж достатньо, аби вважатись прибутковим, і цілком очікувано отримає сиквел. У продовженні повернуться Свіні, виконавець ролі Енцо Мікеле Морроне, а також режисер-продюсер Пол Фіг та сценаристка Ребека Соннершайн. Попри те, що романі “Секрет Служниці” героїня Сайфред тільки згадується, акторка також готова до пропозиції камео.

Джерело: Adastra Cinema

