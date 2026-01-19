Касові збори: "Аватар 3" все ще без $2 млрд, а сиквел "28 років по тому" стартував удвічі гірше за перший фільм

Новини Кіно 19.01.2026 comment views icon

На п’ятому тижні “Аватар: Вогонь і попіл” утримує лідерство в прокаті, але все ще далекий від показників перших двох частин; а от дебют сиквелу “28 років по тому” виявився надто скромним, зважаючи на відоме ім’я франшизи та позитивні перші відгуки.

“Аватар: Вогонь і попіл”

На цей час третій фільм про Пандору заробив в прокаті $1,3 млрд. Для порівняння: оригінальний “Аватар” 2009 року приніс $2,9 млрд і став найкасовішим фільмом всіх часів (без урахування інфляції), а “Шлях води” у 2022-му заробив $2,3 млрд.

Триквел, з чуток, мав бюджет у $400 млн без урахування маркетингу, тож його касові показники залишають під питанням продовження франшизи. Джеймс Кемерон говорив, що Disney вимагає здешевити виробництво 4 і 5 частин, інакше фільми взагалі не вийдуть.

"Для цього фільму створили кінотеатри": з'явились перші реакції на "Аватар 3" Джеймса Кемерона

“28 років по тому: Храм кісток”

“Храм кісток”, який продовжує історію торішнього “28 років по тому” заробив $31,2 млн по всьому світу, що включають скромні $15 млн з США — вдвічі нижчий результат, ніж у першого фільму. Результат дивує з огляду на попередні оцінки з 94% на Rotten Tomatoes.

Що пішло не так? Перше та найбільш очевидне пояснення: торішній фільм Бойла відштовхнув забагато людей. Його супроводжував ажіотаж від анонсу, але результат, м’яко кажучи, залишив гіркий осад у глядачів. Виробництво нового фільму за режисури Ніа Дакости коштувало $63 млн і, щоб ще більше ускладнити ситуацію, Sony швидко дала зелене світло на третю частину, цього разу з Кілліаном Мерфі у головній ролі.

"Перевершує очікування". Критики оцінили "28 років по тому: Храм кісток" у 94% на Rotten Tomatoes

“Служниця”

Еротичний психологічний трилер Lionsgate з Сідні Свіні та Амандою Сайфред в головних ролях продовжує свій успішний касовий злет. Минулого тижня фільм заробив $192,5 млн в глобальній касі, фактично вп’ятеро перебивши виробничий бюджет в $35 млн, а цими вихідними довів касові збори до $247,3 млн. Це найкасовіший фільм у кар’єрі Свіні та другий для режисера Пола Фіга.

Попри посередні 72% від критиків на Rotten Tomatoes, така каса цілком виправдовує раніше оголошене продовження “Служниці”.

“Зоотрополіс 2”

Сиквел хітового мультфільму Disney перевершив оригінал та інших великих конкурентів: на цей час “Зоотрополіс 2” заробив $1,7 млрд в прокаті й став найкасовішим анімаційним фільмом в історії Голлівуду, обійшовши інший проєкт студії “Думками навиворіт 2”. По світу все ще лідирує китайський “Нечжа 2” з $2,25 млрд.

Якщо брати фільми загалом, то “Зоотрополіс 2” зараз є дев’ятим за величиною світовим релізом усіх часів. Що ж, триквел здається неминучим.

Disney йде на рекорд: "Зоотрополіс 2" заробив $900 млн за два тижні прокату

Джерело: Deadline, Variety

