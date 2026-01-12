Касові збори: "Аватар 3" впав на 52%, а "Служниця" вп'ятеро перебила бюджет

Кадри з фільмів "Служниця" та "Аватар 3"

“Аватар 3”, попри падіння світових касових зборів на 52% порівняно з тижнем тому, продовжує лідирувати в прокаті — загальні заробітки фільму перетнули $1,23 млрд.

Найбільше падіння продажів квитків зафіксували Бразилія (-24%), Австралія (-31%), Іспанія (-41%) та Велика Британія (-41%), разом з тим у США триквел “Аватар” став першим місцевим релізом, який очолював прокат чотири тижні поспіль — з часів “Барбі” 2023 року. На цей час загальна каса франшизи Джеймса Кемерона перетнула позначку в $6 млрд, і це перша трилогія в історії кіно, що досягла цього показника.

Тим часом доволі несподіваним успіхом відзначився еротичний психологічний трилер “Служниця” від Lionsgate: фільм сягнув $192,5 млн в глобальній касі, фактично вп’ятеро перебивши виробничий бюджет в $35 млн. Цікаво, що оцінки критиків та глядачів для “Служниці” суттєво різнились — від посередніх 72% до майже ідеальних 92% на Rotten Tomatoes відповідно. Сарафанне радіо і присутність двох привабливих зірок у складі, Сідні Свіні та Аманди Сайфред, зіграли свою роль: фільм заробив більш ніж достатньо, аби вважатись прибутковим, і цілком очікувано отримає сиквел.

Попри великі цифри каси, щодо “Аватар 3” подібної впевненості не має: Кемерон заявляв, що покінчить з франшизою, якщо той не заробить достатньо грошей. Планка висока, зважаючи на те, що попередники принесли $2,9 млрд та $2,3 млрд відповідно, утримуючи лідерські позиції в топі найкасовіших фільмів всіх часів. Бюджет триквелу, з чуток, склав $400 млн без урахування маркетингу.