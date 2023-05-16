Повну колекцію ігор Mass Effect та Dragon Age у Steam віддають за 519 грн. Для їх проходження потрібно близько 500 годин

У Steam стартував розпродаж набору BioWare Mega Collection. Він включає повні колекції ігор серій Mass Effect та Dragon Age. Деякі з цих ігор по праву вважаються одними з кращих у жанрі RPG.
До складу BioWare Mega Collection входять усі три частини Mass Effect (у вигляді Legendary Edition), а також Mass Effect: Andromeda. Також у набір входять ігри Dragon Age: Origins – Ultimate Edition, Dragon Age II: Ultimate Edition та Dragon Age: Inquisition. За даними сайту HowLongToBeat.com, на повне проходження всіх цих ігор потрібно близько 500 годин.
Однак це задоволення не з дешевих. Як правило, ціна BioWare Mega Collection складає $190. Але зараз у рамках розпродажу на цей набір діє феноменальна знижка 90%, тому придбати всі ці ігри можна лише за $20. В Україні ціна BioWare Mega Collection ще привабливіша – лише 519 грн. Спеціальна пропозиція щодо купівлі BioWare Mega Collection діє до 29 травня.