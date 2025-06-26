Представлений годинник Vivo Watch 5 — яскравий AMOLED, 100+ режимів тренувань та 22 дні автономності за $110

Смартгодинник Vivo Watch 5

На додачу до найлегшого у світі складаного смартфона великого формату Vivo X Fold5 компанія також представила нову модель розумного годинника Vivo Watch 5. Основна ставка в цій новинці зроблена на здоров’я, спортивну активність і можливість керування автомобілем.

Характеристики Vivo Watch 5

Смартгодинник отримав AMOLED-дисплей діагоналлю 1,43 дюйма з роздільною здатністю 466×466 пікселів, частотою 60 Гц та піковою яскравістю 1500 ніт. Пристрій підтримує постійно увімкнений екран, динамічні циферблати і навіть Live Photo.

Корпус виконаний з алюмінієвого сплаву й має вагу лише 32 грами. На вибір покупців доступні чорний, білий, рожевий, сталевий та ще кілька романтичних назв кольорів. Є й версія з нержавіючої сталі, яка важить трохи більше — 35 або 36 грамів, залежно від ремінця.

Годинник доступний у варіантах з Bluetooth або eSIM. Час автономної роботи залежить від версії та режиму. У варіанті лише з Bluetooth годинник тримається без підзарядки до 22 днів. Версія з eSIM забезпечує автономність до 14 днів при підключенні до смартфона, а в автономному режимі — до 7 днів. Повна зарядка триває близько двох годин.

Програмні можливості

Vivo Watch 5 працює на власній системі BlueOS і сумісний з Android та iOS. Можна одночасно підключити, наприклад, Vivo-смартфон та iPhone і отримувати дзвінки чи повідомлення з обох. Версія з eSIM вміє сама телефонувати, надсилати повідомлення та навіть користуватись WeChat без підключення до смартфона.

Смартгодинник забезпечує цілодобовий моніторинг пульсу, рівня кисню в крові, стресу та сну з аналізом фаз. Є відстеження менструального циклу, попередження про аритмії та експрес-оцінка ризику підвищеного тиску: 30 секунд, і маєш уявлення про стан. Всі дані можна передати рідним через додаток Vivo Health.

Для фанатів спорту реалізували понад 100 режимів тренувань. Годинник особливо добре знає ракеткові види спорту: теніс, бадмінтон, настільний теніс. Він навіть підказує, як краще тримати ракетку, якою була швидкість замаху й радить, як рухатись. Бігунам доступні персоналізовані ШІ-плани, поради для розтяжки, силових вправ, йоги й кардіо-навантажень.

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Новинка має вбудований модуль NFC й підтримує платежі, роботу з громадським транспортом, інтелектуальне відмикання дверей та керування автомобілем. Варіант eSIM пропонує глибшу інтеграцію з автомобілями BYD через спеціальний застосунок, що дозволяє дистанційно розблоковувати, керувати кондиціонером та іншими функціями безпосередньо з годинника.

А ще Vivo додала в Watch 5 віртуального улюбленця. Це така собі спортивна версія Тамагочі, якого можна «годувати» кроками і витраченими калоріями. Звірятко реагує на активність власника й з’являється на екрані, що досить незвично й мило для розумного годинника.

Ціна

Vivo Watch 5 вже продається в Китаї. Версія з Bluetooth коштує $110, а за варіант з eSIM просять $140. Годинник підтримує змінні ремінці та аксесуари, а перші покупці можуть отримати бонуси від компанії. З огляду на функціональність, це не просто аксесуар, а маленький центр керування здоров’ям і повсякденним життям з власним улюбленцем для тих, хто занадто зайнятий, щоб тримати вдома живе створіння.

Джерело: gizmochina