Представлений Vivo X Fold5 — найлегший складаний смартфон з місткою батареєю за ціною від $975

Складаний смартфон Vivo X Fold 5

Виробники смартфонів продовжують змагатися за маркетингові звання най-видатніших-у-чомусь. В той час як Oppo Find N5 та HONOR Magic V3 сперечаються за звання найтоншого у світі складаного смартфона, новий Vivo X Fold5 позиціюють як найлегший у світі складний смартфон великого формату. Пристрій зібрав докупи усе, чим можна хвалитися в 2025 році: топові характеристики, інноваційні фішки й приціл на бізнес-користувачів, які хочуть не тільки дзвонити, а й продуктивно працювати з мобільного апарата.

Характеристики Vivo X Fold5

«Найлегший» складаний смартфон Vivo X Fold5 важить лише 217 г (в титановій версії, інші важать 226 г) і пропонує два LTPO AMOLED-дисплеї: внутрішній 8,03-дюймовий 2K+ (2480×2200 пікселів) й зовнішній 6,53-дюймовий FHD+. Обидва підтримують адаптивну частоту оновлення 1–120 Гц, Dolby Vision, 10-бітну глибину кольору і яскравість до 4500 ніт. Захищає їх скло UTG та Armor Glass відповідно.

Новинка містить процесор Snapdragon 8 Gen 3, до 16 ГБ оперативної памʼяті LPDDR5X і накопичувач UFS 4.0 місткістю до 1 ТБ. Для кращого прийому сигналу в складеному стані Vivo використала інтегровану в шарнір антену, що підвищує якість зв’язку на 36%.

Смартфон Vivo X Fold5 отримав чимало камер та мегапікселів. Основний блок включає три 50-мегапіксельні модулі: головний Sony IMX921 із стабілізацією, надширококутний та перископічний телефото з 3х оптичним та 100х цифровим зумом. Камери у внутрішньому та зовнішньому екранах мають по 20 Мп.

Особлива гордість Vivo — акумулятор Blue Ocean на 6000 мА·г, створений разом з CATL. Це напівтвердотільна батарея нового покоління з щільністю енергії 866 Вт·год/л, яка працює навіть при –30°C. Підтримується швидке заряджання потужністю 80 Вт по кабелю та 40 Вт бездротовим способом. Додатково є функція реверсивної зарядки. Новинка пропонує подвійні стереодинаміки, сканер відбитків пальців на бічній грані, NFC, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.4, GPS з NavIC. Смартфон має нову петлю з вуглецевого волокна та сталі FS55, а також сертифікати IPX8, IPX9, IPX9+ на захист. Смартфон витримує не лише занурення, а й струмені гарячої води. Плюс захист від пилу (IP5X) та робота при –20°C.

Програмна платформа OriginOS 5 (на базі Android 15) має цікаву функцію Atomic Workbench. Вона призначена для запуску до 5 застосунків одночасно в поділі екрана з drag-and-drop. Додатково телефон навіть «дружить» з AirPods, Apple Watch та Mac.

Ціна

Складаний смартфон Vivo X Fold5 доступний в кольорах Titanium, Clear White та Pine Green. У Китаї передзамовлення вже відкриті, а офіційний старт продажів запланований 2 липня. Виробник встановив наступні ціни на різні конфігурації пам’яті:

12/256 ГБ — $974

12/512 ГБ — $1114

16/512 ГБ — $1184

16/1 ТБ — $1324

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Джерело: gizmochina, gsmarena