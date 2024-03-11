Антимонопольний комітет дозволив французькій DVL Telecom придбати «Датагруп-Воля», і але аналогічна змога щодо «Лайфселл» ще розглядатиметься

07 березня 2024 року Антимонопольний комітет України надав дозвіл компанії DVL Telecom (Франція) щодо набуття контролю над компанією «Datagroup Holding Limited» (Кіпр) («Датагруп-Воля»).

Цим рішенням надано дозвіл компаніям NJJ UPAM (Франція), Lorimer II Ventures Limited (Кіпр), DVL Telecom (Франція) та фізичній особі – громадянину України на узгоджені дії у вигляді реалізації положень про утримання від конкуренції терміном на 5 років.

Крім того, комітет розглянув заяви щодо набуття контролю компанією DVL Telecom над групою «Лайфселл» (ТОВ «Лайфселл», ТОВ «Глобал Білгі» й ТОВ «Укртауер»). Зокрема, в ході розгляду заяв щодо набуття контролю компанією ТОВ «Лайфселл» та ТОВ «Уктауер» виявлені підстави для заборони зазначених концентрацій.

Враховуючи те, що концентрації у вигляді набуття компанією DVL Telecom контролю над ТОВ «Лайфселл», ТОВ «Укртауер» та ТОВ «Глобал Білгі» становлять єдину транзакцію та відбуватимуться відповідно до одного договору купівлі-продажу, окремий дозвіл на набуття компанією «DVL Telecom» контролю над ТОВ «Глобал Білгі» також не може бути наданий комітетом.

Також під час розгляду заяв щодо набуття компанією DVL Telecom контролю над Групою «Лайфселл» виникла необхідність перевірки відносин контролю учасників концентрації, зокрема Групи «Лайфселл» та Групи Turkcell, з особою, до якої застосовано персональні спеціальні економічні та інші обмежувальні заходи (санкції) рішенням Ради національної безпеки й оборони України.

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