Програміст-аматор написав клієнт ChatGPT для MS-DOS і запустив його на ПК IBM 5155 випуску 1984 року з процесором Intel 8088

Непрофесійний програміст та ентузіаст ретро-ПК Йо Кхен Мен написав клієнт ChatGPT для MS-DOS. Завданням було запустити чатбот на портативному ПК IBM 5155 випуску 1984 року, оснащеному процесором Intel 8088 із тактовою частотою 4,77 МГц та 640 КБ ОЗП (яких, як ми пам’ятаємо, достатньо всім). Для успіху проєкту потрібно було подолати безліч технологічних перешкод.

Нещодавно ми писали про запуск ChatGPT на саморобному «розумному годиннику». Однак змусити ChatGPT працювати на одному з найдавніших ПК може бути ще більш амбітним завданням.

ен розпочав з пошуку компілятора, який допоміг би скоротити майже сорокарічний розрив між комп’ютером та ChatGPT. Інструмент Open Watcom C/C++ відповідав усім вимогам. Щоб тестувати програму під час розробки, ентузіаст вирішив запускати його на віртуальній машині (Virtualbox під керуванням DOS 6.22) на сучасному ПК.

Однією з найбільших проблем з DOS була мережа, необхідна для підключення до служби ChatGPT. Мен виявив, що бібліотека MTCP, написана Майклом Б. Брутманом, спростить підключення до API ChatGPT. Також він вдячний автору за приклад коду для роботи з бібліотекою. Однак для зв’язку з цим API від розробника потрібно “створити весь запит POST вручну мовою C”.

Ще кілька перешкод, які довелося подолати розробнику, включали синтаксичний аналіз JSON, зміну виведення ChatGPT з HTTPS на HTTP та відсутність багатопоточності у DOS. Подробиці подолання технічних труднощів описані у блозі Йо Кхен Мена.

Особливо слід зазначити, що це перший досвід автора у програмуванні під MS-DOS. Успішний експеримент спонукав його “писати більше ретро-програм у майбутньому”.

Джерело: Tom’s Hardware