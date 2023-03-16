Розумний годинник з ChatGPT відповідає на запитання текстом або голосом – поки що це лише саморобний концепт

На YouTube-каналі MayLabs придумали спосіб використовувати ChatGPT будь-де без застосування телефону або ПК. Канал створив саморобний «розумний годинник», що нагадує щось середнє між пейджером і піп-боєм з гри Fallout. Гаджет відповідає на усні запитання короткими текстовими фразами ChatGPT або через навушники. На Alexa, Siri та Google Assistant чекають непрості часи.

Запитання та відповіді годинника обробляє Raspberry Pi 4B. Мініатюрний комп’ютер разом із батареєю, що забезпечує живлення пристрою, знаходиться у футлярі, який кріпиться до ременя на поясі. Звідти по рукаву дроти проходять до роздрукованої на 3D-принтері рукавички з дисплеєм та кнопками керування.

Гаджет оснащений 0,96-дюймовим двоколірним OLED-екраном, сигнальними світлодіодами та кріпиться на руку двома ремінцями від Apple Watch. Один з світлодіодів сигналізує про включений мікрофон, інший працює як ІЧ-випромінювач, щоб годинник можна було використовувати як універсальний пульт дистанційного керування з можливими майбутніми оновленнями.

За натисканням кнопок можна побачити деяку статистику пристрою або власне годинник, але одна з них підключає пристрій до API ChatGPT, щоб ставити запитання. Відповіді відображаються у вигляді тексту на дисплеї, а при підключених проводом або через Bluetooth навушниках – звуком (вбудованого динаміка у пристрої немає). Усну мову розпізнає автономне програмне забезпечення Vosk. Для обміну повідомленнями з ChatGPT потрібне підключення до інтернету, з’єднання відбувається через Wi-Fi.

На MayLabs перерахували основні компоненти для створення годинника з ChatGPT, але не залишили докладних інструкцій, а також креслень для 3D-друку. Щоб створити подібний гаджет самостійно, доведеться додумувати деякі моменти.

Звісно, перед нами лише proof-of-concept, але думається, що у недалекому часі можна буде побачити подібну функціональність у розумних годинниках провідних виробників. Робота найпоширеніших зараз голосових помічників викликає безліч нарікань і фактично не є комерційно успішною. ChatGPT є значно «розумнішим» за них.

Джерело: Tom’s Hardware