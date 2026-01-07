Програми Android у Windows 11 майже на весь екран — як увімкнути нову функцію Phone Link

Новий режим Phone Link у Windows 11 / Windows Latest

Оновлення вбудованої програми Phone Link дозволяє транслювати застосунки Android на Windows 11 у режимі “Розширений екран”. Нова версія вже доступна користувачам, але можуть бути нюанси.

Тепер можливо використовувати до 90% місця на екрані Windows 11 робочого столу під час потокового передавання програм з Android. Windows Latest повідомляє, що оновлення вже доступне для всіх. Якщо ви не бачите функції, можливо, потрібно оновити програму з Microsoft Store. Якщо ж і це не допомагає, оновлення, можливо, ще не розгорнуте для облікового запису. Щоб усе працювало, потрібна Phone Link версії 1.25112.36.0.

Windows 11 вже давно пропонує потокове передавання програм Android, якщо конкретний пристрій підтримуваний. Досі програми відтворювалися лише в компактному вікні, у портретній орієнтації, як на телефоні. “Розширений екран” (Expanded screen) дозволяє збільшувати вікно програми на робочому столі.

Під час спроби відкрити застосунок Android на ПК користувач бачить підказку про те, що програми можна переглядати на розгорнутому екрані. Цю опцію раніше тестували у програмі оцінювання Windows, а тепер вона доступна для всіх. Під час використання функції Phone Link повідомляє смартфон про необхідність перезапустити застосунок у ширшому макеті, а потім передає збільшене відтворення на ПК.

Microsoft попереджає, що деякі програми потребують перезавантаження для перемикання макетів, а інші взагалі не підтримують розгорнуті макети. Фактично це використання планшетного стилю — ймовірно, що програма дає запит Android відображати повноекранні розгорнуті макети, але робить це у вікні.

Хочеш знати більше, ніж ChatGPT 5? Підписуйся на ITC.ua у Telegram ПІДПИСАТИСЯ

На жаль, з якоїсь причини новий режим залишає невикористаним до 10% місця робочого столу, але, ймовірно, що Microsoft удосконалюватиме функцію. Також він погано працює з деякими програмами, як WhatsApp, котрий ніби й розтягується, але має дивний вигляд.

Якщо ви не бачите розділу «Програми» (Apps) в Phone Link, ймовірно, йдеться про непідтримуваний телефон. Функція доступна на деяких смартфонах Samsung, HONOR, OPPO, ASUS, vivo та Xiaomi через програму Link to Windows. У допоміжному документі Microsoft перераховує кілька сумісних такі пристрої, як HONOR Magic4 Pro та Magic6, серії OnePlus, серії OPPO Find та Reno, Realme та деякі телефони Xiaomi.