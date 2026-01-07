Новини Софт 07.01.2026 comment views icon

Програми Android у Windows 11 майже на весь екран — як увімкнути нову функцію Phone Link

author avatar

Андрій Русанов

Редактор новин

Програми Android у Windows 11 майже на весь екран — як увімкнути нову функцію Phone Link
Новий режим Phone Link у Windows 11 / Windows Latest

Оновлення вбудованої програми Phone Link дозволяє транслювати застосунки Android на Windows 11 у режимі “Розширений екран”. Нова версія вже доступна користувачам, але можуть бути нюанси.

Тепер можливо використовувати до 90% місця на екрані Windows 11 робочого столу під час потокового передавання програм з Android. Windows Latest повідомляє, що оновлення вже доступне для всіх. Якщо ви не бачите функції, можливо, потрібно оновити програму з Microsoft Store. Якщо ж і це не допомагає, оновлення, можливо, ще не розгорнуте для облікового запису. Щоб усе працювало, потрібна Phone Link версії 1.25112.36.0.

Windows 11 вже давно пропонує потокове передавання програм Android, якщо конкретний пристрій підтримуваний. Досі програми відтворювалися лише в компактному вікні, у портретній орієнтації, як на телефоні. “Розширений екран” (Expanded screen) дозволяє збільшувати вікно програми на робочому столі.

Програми Android у Windows 11 майже на весь екран — як увімкнути нову функцію Phone Link

Під час спроби відкрити застосунок Android на ПК користувач бачить підказку про те, що програми можна переглядати на розгорнутому екрані. Цю опцію раніше тестували у програмі оцінювання Windows, а тепер вона доступна для всіх. Під час використання функції Phone Link повідомляє смартфон про необхідність перезапустити застосунок у ширшому макеті, а потім передає збільшене відтворення на ПК.

Програми Android у Windows 11 майже на весь екран — як увімкнути нову функцію Phone Link

Microsoft попереджає, що деякі програми потребують перезавантаження для перемикання макетів, а інші взагалі не підтримують розгорнуті макети. Фактично це використання планшетного стилю — ймовірно, що програма дає запит Android відображати повноекранні розгорнуті макети, але робить це у вікні.

На жаль, з якоїсь причини новий режим залишає невикористаним до 10% місця робочого столу, але, ймовірно, що Microsoft удосконалюватиме функцію. Також він погано працює з деякими програмами, як WhatsApp, котрий ніби й розтягується, але має дивний вигляд.

Програми Android у Windows 11 майже на весь екран — як увімкнути нову функцію Phone Link

Якщо ви не бачите розділу «Програми» (Apps) в Phone Link, ймовірно, йдеться про непідтримуваний телефон. Функція доступна на деяких смартфонах Samsung, HONOR, OPPO, ASUS, vivo та Xiaomi через програму Link to Windows. У допоміжному документі Microsoft перераховує кілька сумісних такі пристрої, як HONOR Magic4 Pro та Magic6, серії OnePlus, серії OPPO Find та Reno, Realme та деякі телефони Xiaomi.

Популярні новини

arrow left
arrow right
"Справжній смартфон на Linux": новий фінський Jolla Phone вийшов з SailfishOS 5
Вийшли Huawei Mate 80 і 80 Pro: 8000 ніт, Wi-Fi 7+ та ціна до $1800
Меню "Виконати" Windows 11 змінюється вперше за 30 років
На Apple iPhone 17 Pro Max встановили iPadOS — він отримав аналог DeX від Samsung
Google пояснює, звідки назва Nano Banana — її не планували
Лондонські крадії повертають смартфони власникам, якщо це не iPhone
"Блокнот" Windows 11 отримує таблиці
Microsoft закрила офіційний спосіб активації Windows 10 та 11 в офлайні
Це підвищує продуктивність SSD: у Windows 11 увімкнули підтримку NVMe з Windows Server 2025
Дивний баг в iOS 26 змушує фото з Android "червоніти" при відправці на iPhone
OLX запустив опцію "Поторгуватися" зі знижками до 40% від початкової ціни
Microsoft анонсувала Windows 11 26H1, але більшість ПК її не отримає
Європейські Redmi Note 15 “засвітилися” у мережі: три відомих та одна нова модель, зображення, характеристики та ціни
Apple Podcasts настійливо пропонує релігійні подкасти зі шкідливими посиланнями
Консолі MSI Claw офіційно "стали Xbox" — компанія пояснює переваги повноекранного режиму
Samsung Galaxy S26 Ultra: нові дивні кольори та ціна як у попередників
Huawei представила Mate 70 Air — "повітряний" смартфон завтовшки 6,6 мм має акумулятор на 6500 мА∙год
Samsung представила Galaxy TriFold — свій перший трискладаний смартфон
RemoveWindowsAI: цей скрипт вичистить весь ШІ з Windows 11 за секунди
Apple iPhone Air — найбільш знецінений зі всіх моделей, після придбання він втрачає половину вартості
Швидкий обмін файлами між Android та iPhone: Google подружив Quick Share та AirDrop
Що думаєте про цю статтю?
Голосів:
Файно є
Файно є
Йой, най буде!
Йой, най буде!
Трясця!
Трясця!
Ну такої...
Ну такої...
Бісить, аж тіпає!
Бісить, аж тіпає!
Loading comments...

Повідомити про помилку

Текст, який буде надіслано нашим редакторам:

Надіслати