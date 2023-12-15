Project Kuiper: інтернет-супутники Amazon передаватимуть дані лазерами (як і Starlink)

Amazon, яка запустила свої перші інтернет-супутники Project Kuiper в жовтні, заявляє, що використовуватиме космічні лазери для забезпечення надійного широкосмугового покриття навіть посеред океану.

Ця технологія дасть супутнику доставляти дані на круїзний лайнер, навіть якщо космічний апарат знаходиться поза зоною досяжності наземної станції Amazon, підключеної до інтернету. Замість цього лазер передасть запит на інший супутник, який має чіткий огляд наземної станції, передає Bloomberg. Два прототипи супутників успішно протестували технологію, яка офіційно називається оптичним міжсупутниковим зв’язком.

Якщо ви збираєтеся обслуговувати морських або повітряних клієнтів, ви повинні мати змогу передавати дані на свої супутники. А посеред океану встановити наземні станції складно, якщо не неможливо. — Раджив Бадьял, глава Project Kuiper.

Starlink від SpaceX, який керує найбільшим угрупованням супутників на низькій навколоземній орбіті, встановив такі лазери на своїх нових моделях.

Amazon сподівається, що в підсумку керуватиме сузір’ям з 3 236 супутників. Компанія планує розпочати тестування мережі з клієнтами десь у другій половині 2024 року. За словами Amazon, її прототипи передають дані зі швидкістю 100 Гбіт/с на відстань майже 1 000 кілометрів.