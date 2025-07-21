Новини Ігри 21.07.2025 comment views icon

PS Store віддає дві культові трилогії ігор всього за $6 — вдесятеро менше від звичайної ціни

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Маргарита Юзяк

Авторка новин

PS Store віддає дві культові трилогії ігор всього за $6 — вдесятеро менше від звичайної ціни
Depositphotos

Під час масштабного розпродажу в PS Store одразу дві культові ігрові трилогії отримали щедрі знижки. Тепер легендарні хіти минулих років можна придбати за ціною, яка стала в десять разів нижчою.

Пропозиція діє на PS4, PS4 Pro, PS5 та PS5 Pro — обидві збірки працюють через зворотну сумісність. Знижка становить 90%, але вона буде активна тільки до 31 липня. Після цього ціна кожної колекції знову підніметься до стандартних 60 $. У добірку увійшли Mass Effect Legendary Edition та Batman: Arkham Collection. Обидві збірки не мають нативної версії для PS5, але повністю підтримуються на новому поколінні.

Mass Effect Legendary Edition включає всі три частини оригінальної серії: Mass Effect (2007), Mass Effect 2 (2010) та Mass Effect 3 (2012), а також понад 40 DLC — з новою графікою, покращеним геймплеєм і підтримкою 4K. Трилогію можна вихопити всього за ₴220, поки звичайна ціна — ₴2 190.

Batman: Arkham Collection містить Arkham Asylum (2009), Arkham City (2011) та Arkham Knight (2015). Трилогія не включає Arkham Origins (2013), але охоплює основну сюжетну лінію, доповнену DLC і повністю покращену графіку. Зазвичай вона коштує ₴1 790, але наразі регіональна ціна — ₴179,90.

За $6 гравці отримують десятки годин геймплею: Mass Effect Legendary Edition розрахована на 60–140 годин залежно від стилю проходження, а Batman: Arkham Collection — на 40–130 годин. До того ж проєкти тепло сприймає геймерська спільнота, тому взяти по факту трилогії з купою DLC доволі вигідна пропозиція

Збірки доступні у PlayStation Store вже зараз. Акція триватиме до 31 липня, після чого ціни повернуться до повних 60 $ за кожну трилогію. Разом з тим паралельно триває великий літній розпродаж в PS Store, до якого ми підготували список з іграми дешевше і дорожче.

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