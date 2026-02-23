banner
Рішення є: Dell прикрутила болтами проблемний 16-контактний роз'єм живлення до відеокарти в готовому ПК

Конектор Amphenol 12V-2x6 / X

Dell у новому зібраному ПК EBT2250 застосувала нестандартне рішення для живлення відеокарти GeForce RTX 5070 Ti. Під час розбирання системи японським оглядачем Chimorogu з’ясувалося, що 16-контактний роз’єм 12V-2×6 жорстко зафіксований металевими елементами й буквально прикручений до корпуса, щоб виключити навіть мінімальний люфт.


Dell використала оригінальні металеві фітинги Amphenol — одного з найбільших виробників інтерконект-рішень у світі. Завдяки цьому роз’єм 12V-2×6 залишається повністю нерухомим й не може випадково послабитися. При цьому кабель, що підключається до роз’єму, не є “рідним” 16-pin: це адаптер, який на іншому кінці має два стандартні 8-контактні PCIe-конектори.

Проблема з підключенням кабелів живлення до відеокарт не нова. Роз’єми 12VHPWR, а згодом і 12V-2×6, неодноразово фігурували в історіях із перегрівом, плавленням та навіть займанням відеокарт. Якщо один або кілька контактів втрачають належний контакт, навантаження перерозподіляється на інші, що провокує перегрів. У закритому корпусі без прозорих панелей це підвищує ризик плавлення та пожежі. Різні виробники вже експериментували з активним моніторингом або інтегрованим захистом у блоці живлення, але питання надійності самого конектора залишається.

Комп’ютер Dell EBT2250 отримав пропрієтарний блок живлення потужністю 1000 Вт від Lite-On із сертифікацією 80+ Platinum. Він має стандартні конектори й залишає запас для апгрейдів, однак не підтримує нативний ATX 3.0/3.1 з конектором 16-pin, що й змусило Dell використати болтове кріплення адаптера. Як відеокарта використовується брендована версія Dell RTX 5070 Ti, OEM-статус не впливає на її продуктивність.


Цікаво, що енергоспоживання 5070 Ti не настільки високе, щоб критично потребувати саме 16-контактний інтерфейс, але виробник вирішив перестрахуватися. Додатково Dell встановила підпірку, щоб компенсувати вагу відеокарти. Інші характеристики системи включають процесор Core Ultra 275K та 32 ГБ оперативної пам’яті DDR5-5600.

GeForce RTX 4090 більше не плавиться, але Intel пропонує змінити конструкцію конектора живлення 12VHPWR

Джерело: tomshardware

