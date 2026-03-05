Перші тести Snapdragon X2 Elite Extreme у Geekbench: до 23198 балів у багатоядерному режимі

Snapdragon X2 Elite Extreme протестували у Geekbench

Новий процесор Qualcomm Snapdragon X2 Elite Extreme X2E-96-100 вперше засвітився у відкритій базі тестів Geekbench. Бенчмарк пов’язує чип із конфігурацією ноутбука ASUS Zenbook A16, який оснащений 48 ГБ оперативної пам’яті.





Згідно з результатами тестування у Geekbench 6.5, система набрала 4033 бали в одноядерному тесті та 23198 балів у багатоядерному режимі. Цей результат приблизно відповідає рівню Apple M4 Max. У базі тесту також вказано технічні параметри процесора. Чип отримав 18 ядер і працює з базовою частотою 4,45 ГГц. Така конфігурація орієнтована на потужні ноутбуки преміям-класу, які працюють на платформі Windows on Arm.

Це одні з перших публічних результатів для моделі X2E-96-100 напередодні виходу ноутбуків із серії Snapdragon X2 Elite на масовий ринок. Поява цього результату добре вписується у стратегію ASUS. Компанія вже демонструє Zenbook A16 як частину лінійки Copilot+ PC, де новий Snapdragon X2 Elite Extreme займає позицію флагманського процесора. Тестовий запис у Geekbench підтверджує цю концепцію — система використовує великий обсяг оперативної пам’яті, що характерно для дорогих моделей ноутбуків із розширеними можливостями для ШІ-функцій та багатозадачності.





Цікаво, що ці результати майже повністю збігаються з даними, які Qualcomm показувала ще в січні під час презентацій. Тоді компанія демонструвала приблизно такі ж показники продуктивності для нового покоління чипів.

Водночас синтетичні бенчмарки — лише частина картини. Реальний успіх платформи залежатиме від того, наскільки добре ноутбуки на Snapdragon X2 Elite працюватимуть у середовищі Windows з програмами, які не створені нативно для архітектури Arm. Саме продуктивність таких застосунків і сумісність із програмним забезпеченням можуть стати ключовим фактором для користувачів.

Хочеш знати більше, ніж ChatGPT 5? Підписуйся на ITC.ua у Telegram ПІДПИСАТИСЯ

Перші ноутбуки на базі Snapdragon X2 почнуть надходити у продаж у квітні 2026 року. Вони працюватимуть на базі Windows 11 26H1.

Джерело: videocardz