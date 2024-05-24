Раби штучного інтелекту: африканські працівники звинувачують OpenAI, Meta та інших у нелюдських умовах праці — відкритий лист Байдену

Мовні моделі штучного інтелекту, як ChatGPT від OpenAI, частково отримують дані за допомогою низькооплачуваних працівників. Підрядники у бідних країнах платять невеликі суми за виправлення даних чатботів, позначення зображень тощо. 22 травня 97 африканських працівників, які займаються навчанням штучного інтелекту або модерують контент для таких компаній, як Meta та OpenAI, опублікували відкритого листа до президента Байдена з вимогою припинити «систематичні зловживання та експлуатацію африканських працівників» американськими технологічними компаніями.

Більшість підписантів листа мешкають у Кенії, центрі технологічного аутсорсингу, президент якої Вільям Руто цього тижня відвідує США. Працівники стверджують, що практика таких компаній, як Meta, OpenAI та постачальника даних Scale AI, «рівноцінна сучасному рабству».

В листі йдеться, що типовий робочий день африканських працівників передбачає «перегляд вбивств і обезголовлень, жорстокого поводження з дітьми та зґвалтування, порнографії та зоофілії, часто понад 8 годин на день». Оплата становить менше ніж $2 за годину, працівники часто страждають на посттравматичний стресовий розлад — добре задокументовану проблему серед модераторів контенту в усьому світі.

Робота включає перевірку контенту на таких платформах, як Facebook, TikTok та Instagram, а також маркування зображень та тренування відповідей чатботів для таких компаній, як OpenAI. Працівники пов’язані з Африканською спілкою модераторів контенту, першою спілкою модераторів контенту на континенті, а також групою, заснованою звільненими працівниками, які раніше навчали моделі штучного інтелекту для таких компаній, як Scale AI, яка продає пакети даних та послуги маркування даних клієнтам, включно з OpenAI, Meta та армію США. Лист був опублікований на сайті британської групи активістів Foxglove, яка сприяє діяльності профспілок технічних працівників та справедливим технологіям.

У листі сказано, що у березні Scale AI раптово заборонила людям із Кенії, Нігерії та Пакистану працювати над Remotasks, платформою Scale AI для контрактної роботи. У листі йдеться, що ці працівники були звільнені без попередження і їм заборгували значні суми невиплаченої заробітної плати.

«Коли Remotasks закрили, це забрало наші засоби до існування з наших рук, їжу з наших кухонь. Але Scale AI, великій компанії, яка керувала платформою, ще сходить з рук, тому що вона базується в Сан-Франциско», — каже Джоан Кінюа, колишня працівниця Remotasks.

Хоча адміністрація Байдена часто описувала свій підхід до трудової політики як орієнтований на робітника, у листі африканських робітників стверджується, що це не поширюється на них: «до нас ставляться як до одноразових».

«У вас є повноваження припинити нашу експлуатацію американськими компаніями, очистити цю роботу та забезпечити нам гідність і справедливі умови праці. Ви можете переконатися, що є хороша робота й для кенійців, а не лише для американців», — йдеться в листі.

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В останні роки технічні підрядники в Кенії подали багато позовів, в яких йдеться, що технологічні аутсорсингові компанії та їхні американські клієнти, такі як Meta, поводилися з працівниками незаконно. У листі до Байдена від нього вимагають переконатися, що американські технологічні компанії співпрацюють із закордонними технічними працівниками з дотриманням місцевих законів та не здійснюють практику знищення профспілок. Також пропонується, щоб технологічні компанії несли відповідальність у судах США за їхні незаконні операції, зокрема за порушення прав людини та праці.

Лист надійшов трохи більше ніж за рік після того, як 150 працівників створили Африканський союз модераторів контенту. За словами працівників, Meta негайно після цього звільнила майже всіх своїх 300 модераторів в Кенії та фактично зруйнувала новостворену профспілку. Зараз компанія отримала три судових позови від понад 180 кенійських працівників з вимогами більш гуманних умов праці, свободи створення організацій та виплати заборгованої заробітної платні.

Джерело: Wired

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