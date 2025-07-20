Відійшовши від роботи в уряді США, мільярдер Ілон Маск зосередився на своїх компаніях, зокрема xAI. Нещодавно він представив флагманську модель Grok 4 з тарифом SuperGrok Heavy за $300 на місяць. А тепер Маск вирішив створити дитячу версію Grok. Про це він написав у своїй соцмережі X.

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We’re going to make Baby Grok @xAI, an app dedicated to kid-friendly content — Elon Musk (@elonmusk) July 20, 2025

«Ми збираємося створити Baby Grok xAI – застосунок, присвячений контенту для дітей.»

Ілон Маск не додав жодних подробиць про можливі функції цього застосунку та планові строки його випуску. Тому поки що нам залишається лише будувати здогадки щодо Baby Grok.

Також варто згадати, що «дорослий» Grok працює не завжди ідеально. Його неодноразово ловили на розповсюдженні радикальних поглядів та теорій змови. Як приклад, можна пригадати нещодавні антисемітські публікації та вихваляння Гітлера. Згодом компанія заявила, що така поведінка стала наслідком оновлення коду в одному з модулів, які працюють «над» Grok. Тоді начебто до системних підказок ненавмисно додали старий набір інструкцій, які спонукали бота бути «максимально прямим» і «не боятися образити політкоректних людей». Саме ці фрази відкрили шлях до радикальних висловлювань у відповідях бота.

ТА це не єдиний випадок дивної поведінки Grok. У травні чатбот відзначився тим, що почав вставляти в різні дописи теорії про «білий геноцид у ПАР». Тоді компанія також пояснила таку поведінку «неавторизованим редагуванням». Також він заперечував масові жертви Голокосту. Компанія визнала, що його дивна поведінка була результатом несанкціонованих втручань.

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Ще раніше Grok рекомендував стратити Ілона Маска і Дональда Трампа.

Отже, «дорослий» Grok ще не доведений до розуму, а Маск вже хоче використати його для дитячого контенту. Важко навіть уявити, чому така система зможе навчати дітей.