Baby Grok від Ілона Маска: дитяча версія ШІ, що лякав дорослих

Відійшовши від роботи в уряді США, мільярдер Ілон Маск зосередився на своїх компаніях, зокрема xAI. Нещодавно він представив флагманську модель Grok 4 з тарифом SuperGrok Heavy за $300 на місяць. А тепер Маск вирішив створити дитячу версію Grok. Про це він написав у своїй соцмережі X.

We’re going to make Baby Grok @xAI, an app dedicated to kid-friendly content

— Elon Musk (@elonmusk) July 20, 2025