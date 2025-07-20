Новини Софт 20.07.2025 comment views icon

Baby Grok від Ілона Маска: дитяча версія ШІ, що лякав дорослих

author avatar

Вадим Карпусь

Автор новин

Baby Grok від Ілона Маска: дитяча версія ШІ, що лякав дорослих

Відійшовши від роботи в уряді США, мільярдер Ілон Маск зосередився на своїх компаніях, зокрема xAI. Нещодавно він представив флагманську модель Grok 4 з тарифом SuperGrok Heavy за $300 на місяць. А тепер Маск вирішив створити дитячу версію Grok. Про це він написав у своїй соцмережі X.

«Ми збираємося створити Baby Grok xAI – застосунок, присвячений контенту для дітей.»

Ілон Маск не додав жодних подробиць про можливі функції цього застосунку та планові строки його випуску. Тому поки що нам залишається лише будувати здогадки щодо Baby Grok.

Також варто згадати, що «дорослий» Grok працює не завжди ідеально. Його неодноразово ловили на розповсюдженні радикальних поглядів та теорій змови. Як приклад, можна пригадати нещодавні антисемітські публікації та вихваляння Гітлера. Згодом компанія заявила, що така поведінка стала наслідком оновлення коду в одному з модулів, які працюють «над» Grok. Тоді начебто до системних підказок ненавмисно додали старий набір інструкцій, які спонукали бота бути «максимально прямим» і «не боятися образити політкоректних людей». Саме ці фрази відкрили шлях до радикальних висловлювань у відповідях бота.

ТА це не єдиний випадок дивної поведінки Grok. У травні чатбот відзначився тим, що почав вставляти в різні дописи теорії про «білий геноцид у ПАР». Тоді компанія також пояснила таку поведінку «неавторизованим редагуванням». Також він  заперечував масові жертви Голокосту. Компанія визнала, що його дивна поведінка була результатом несанкціонованих втручань.

Ще раніше Grok рекомендував стратити Ілона Маска і Дональда Трампа.

Отже, «дорослий» Grok ще не доведений до розуму, а Маск вже хоче використати його для дитячого контенту. Важко навіть уявити, чому така система зможе навчати дітей.

Ілон Маск обіцяє виправити: Grok розповів про спалах правого насильства за президентства Трампа

Популярні новини

Поліція розмістила фото доказів, спотворене ШІ — спочатку заперечувала, а потім вибачалася
Серіал «Останні з нас» лишився без шоуранера та сценариста — Ніл Дракманн пішов, щоб зосередитись на іграх
Чи дозволяємо ми штучному інтелекту писати код за нас — і вбиваємо свої навички?
Нова модель ШІ перетворює розмите відео на чітке
Вчені знайшли відмінність психопатів — менший мозок, ніж у звичайних людей
ШІ-згенерована музика краде слухачів і прибутки у справжніх артистів
Темне фентезі від творців The Witcher 3, трейлер Little Nightmares III і нова My Hero Academia — всі анонси з літнього шоукейсу Bandai Namco
Стартували зйомки «Дюна 3» — перший кадр і офіційна назва насмішили мережу
Не вийшло: Intel, ймовірно, відмовиться від E-ядер після Razer Lake
Баг Steam зробив інді-розробників «мільйонерами» — але вони святкували недовго
Вийшов складаний Honor Magic V5 за $1250 — смартфон став тоншим, а батарея більшою
SharpLink стала найбільшим корпоративним власником ETH у світі
Tesla Model Y більше не найпопулярніше авто у світі — хто новий король?
Друковані плати з рідким металом самовідновлюються та працюють попри пошкодження
Apple звинуватила інженера Vision Pro у викраденні «тисяч документів» — перед відходом до конкурентів
Meta створює ШІ-друзів — не дадуть сумувати, пам’ятають деталі й самі почнуть розмову
Перший тест AMD Ryzen Z2 Extreme у консолі MSI Claw A8 — перевершує Ryzen AI 9 HX 370
Вперше за 4 роки Windows 11 випередила Windows 10 — але не в Україні
Президент Nintendo: якщо в батьків немає грошей на Switch 2, діти можуть грати з Mario деінде
Вчені видобувають аміак з повітря за допомогою плазми — рослинам на полях має сподобатися
Стартап, що пропонує «похорон у космосі», загубив прах 166 померлих по дорозі
Що думаєте про цю статтю?
Голосів:
Файно є
Файно є
Йой, най буде!
Йой, най буде!
Трясця!
Трясця!
Ну такої...
Ну такої...
Бісить, аж тіпає!
Бісить, аж тіпає!
Loading comments...

Повідомити про помилку

Текст, який буде надіслано нашим редакторам:

Надіслати