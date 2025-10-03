Ілон Маск шукає "тренера з відеоігор" для Grok — платять до $100 за годину

Depositphotos

Компанія xAI Ілона Маска шукає “тренера з відеоігор”, який навчатиме ШІ-чатбота Grok розуміти ігрову логіку, механіки та дизайн. Оплата за годину окремо радує — від $45 до $100.

Новоспечений напівтрильйонер хоче зробити свій чатбот не тільки “вбивцею” Вікіпедії, а й експертом в геймінгу. Для цього шукають репетитора, який навчатиме Grok розбиратися в іграх — як їх створюють, як вони працюють і що робить їх цікавими. Він буде поруч із технічними командами xAI, допомагатиме з аналізом механік, сюжету та дизайну, а також маркуватиме дані. Ще одна частина роботи — перевіряти створені ботом ігрові елементи та підказувати, що варто змінити. Головне спостерігати за тим, щоб ШІ робив усе правильно з технічного боку, але й не забував про гравця.

На жаль, просто витратити сотні годин в умовній RDR2 не достатньо. Хоча серед “бажаних якостей” значиться “велика кількість часу, проведена за відеоіграми”, треба володіти іншими знаннями. Кандидат повинен мати сильну базу в геймдизайні, комп’ютерних науках чи інтерактивних медіа. Також корисним буде досвід у розробці ігор — бажано інді — і портфоліо проєктів. У списку вимог згадано уміння аналізувати ігровий контент і покроково його вдосконалювати.

Робота прив’язана до офісу xAI у Пало-Альто, п’ять днів на тиждень. Віддалено теж можна, але тільки з США — чомусь крім Вайомінгу та Іллінойсу. Питання, чому кандидат не може жити в цих двох Штатах, залишається відкритим. Перші два тижні — чіткий графік з 9:00 до 17:30 за тихоокеанським часом. Потім розклад можна буде підлаштувати під себе. Окрім базової оплати, повна зайнятість може передбачати медичне страхування. Для неповного робочого дня додаткові пільги не надаються.

Вакансія “ігрового тренера” для Grok — не єдина. Наразі xAI шукає понад 230 фахівців на різні позиції, від техніка з оптоволокна у Теннессі до баристи в офісі в Пало-Альто. А ще раніше компанія зробила босом студента в академічній відпустці, після чого команда різко зменшилася на 500 осіб.

Джерело: Business Insider / India Times