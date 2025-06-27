Раптово для всіх Бутан став третьою країною за кількістю накопичених біткоїнів

У травні повідомлялось, що Бутан накопичив 8 594 BTC завдяки майнінгу на основі гідроелектроенергії. Цю діяльність крихітна держава розпочала п’ять років тому — ще у 2020. Довгий час країна входила у п’ятірку найбільших власників BTC. Допоки у червні не стало відомо, що насправді кількість накопичених Бутаном біткоїнів не сягнула 13,029 на суму $1,3 млрд. Це становить приблизно 40% валового внутрішнього продукту країни з населенням 780 тис. осіб.

Бутан планує зберігати свої біткоїни. Уряд також почав вивчати способи використання криптовалюти у повсякденному житті. У травні Бутан запустив платіжну систему для туристів, яка дозволяє їм оплачувати авіаквитки, готелі та візи, використовуючи понад 100 криптовалют.

Країна активно розвивається, але лише останніми роками. У столиці Тхімпху немає світлофорів. Змагання зі стрільби з лука є популярним проведенням часу на вихідних. Перша транзакція з кредитною карткою в Бутані відбулася у 2010 році.

Майнинг біткоїна вигідний країні з усіх боків: влітку є надлишок енергії, який використовується для видобутку. Тобто, BTC виступає як акумулятор коштів.

Джерело: The Wall Street Journal