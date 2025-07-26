Новини Кіно 26.07.2025 comment views icon

Wolfenstein стане серіалом — Amazon залучила авторів «Фолаут» та «Світу Дикого Заходу»

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Вадим Карпусь

Автор новин

Wolfenstein стане серіалом — Amazon залучила авторів «Фолаут» та «Світу Дикого Заходу»
Amazon запускає серіал Wolfenstein — над ним працюють автори Fallout і «Світу Дикого Заходу»

Після великого успіху серіалу «Фолаут» / Fallout, компанія Amazon офіційно запускає в роботу ще одну адаптацію культової відеогри — цього разу Wolfenstein. За проєкт відповідає продюсерська команда Лізи Джой і Джонатана Нолана (Kilter Films). Шоуранером та сценаристом призначено Патріка Сомервілля — автора мінісеріалу «Станція одинадцять» та сценариста «Залишені». Джой, Нолан і Сомервіль також стануть виконавчими продюсерами.

За даними Variety, деталі сюжету тримають у таємниці, але вже відомий офіційний девіз серіалу: «Історія знищення нацистів — завжди на часі». Це добре передає настрій і головну тему легендарної серії. Наразі акторський склад майбутнього серіалу ще не оголошували.

Патрік Сомервілль зазначив, що є фанатом Wolfenstein з дитинства, тож має особисту зацікавленість у проєкті. Виробництво ведеться у співпраці з Bethesda Softworks (власником прав на гру) та студією MachineGames, яка розробляла останні частини серії.

Продюсерська студія Kilter Films Джой і Нолана найбільше відома шанувальникам своїми роботами над серіалами «Світ Дикого Заходу» та «Фолаут».

Що таке Wolfenstein?

Wolfenstein — це серія шутерів від першої особи, дія яких відбувається в альтернативній історії, де нацисти перемогли у Другій світовій війні. За таких умов головний герой, американський військовий Вільям «B.J.» Блажкович, веде партизанську боротьбу проти тоталітарного режиму. Гравці знищують ворогів, включаючи сумнозвісного Mecha-Hitler — Гітлера в механічному костюмі з чотирма кулеметами.

Історія серії почалась ще у 1981 році з гри Castle Wolfenstein, але культовий статус вона отримала після релізу Wolfenstein 3D у 1992 році — однієї з перших ігор у жанрі FPS.

Останні сюжетні частини — Wolfenstein: The New Order (2014) та The New Colossus (2017) — запропонували глибше оповідання, харизматичних персонажів та видовищний геймплей. У 2019 році вийшли два побічні спін-офи, після чого серія взяла паузу.

Навіть приблизна дата релізу серіалу Wolfenstein ще не оголошена, а підбір акторів ще не розпочався, але вже зараз можна впевнено сказати — Amazon робить ставку на ще одну адаптацію відеогри. Після Fallout, який отримав високі оцінки глядачів і критиків, очікування від Wolfenstein надзвичайно високі. Робота над другим сезоном «Фолаут» йде повним ходом, його виробництво було завершено ще у травні.

Серіал «Фолаут» / Fallout: два тизери, час виходу другого сезону та анонс третього

Джерело: gamesradar, ign, variety

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