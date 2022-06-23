Рейтинг найпопулярніших в Україні сайтів за травень 2022 року [інфографіка]

Компанія Kantar Україна оприлюднила результати травневого дослідження стосовно популярності сайтів серед українців. Як свідчать результати дослідження, інтереси аудиторії поступово змінюються. Українці менше уваги приділяють новинам та соціальним мережам й знов повертаються до покупок.

Зазначається, що у травні втратили в охопленні новинні ресурси, соціальні мережі та месенджери. Також вдвічі зменшилась середня частота контакту з сайтами новин в порівнянні з періодом початку російського вторгнення в Україну. П’ятірка найпопулярніших новинних сайтів у травні виглядає наступним чином:

Tsn.ua (11-те місце),

Pravda.com.ua (16-те місце),

Unian.net (18-те місце),

News.obozrevatel.com (20-те місце)

Ukrinform.ua (25-те місце).

Разом з тим, після перерви, спричиненої активними бойовими діями в Україні, користувачі знов повернулися до онлайн-покупок. Як результат, сайти Rozetka.com.ua, Olx.ua, Prom.ua та Еpicentrk.ua покращили свої показники охоплення, а ресурс Rozetka знову опинився серед топ5 сайтів в Україні.

Також спостерігається відновлення інтересу до навчальних ресурсів. Це стало наслідком відновлення дистанційного навчання в освітніх закладах. Завдяки цьому до топ25 увійшли ресурси Naurok.com.ua (13-те місце), Znanija.com (17-те місце) та Vseosvita.ua (21-ше місце).

Крім того, українці активізувалися з пошуком роботи. Через це ресурс Work.ua посів 24 місце в рейтингу.

Завдяки високій популярності марок з російським військовим кораблем, який пішов призначеним йому курсом, стрімко зросла популярність сайту Ukrposhta.ua. В результаті охоплення ресурсу виросло вдвічі (12% інтернет-користувачів у травні 2022). Сам сайт не зміг потрапити до топ25, але піднявся за місяць відразу на 74 сходинки в рейтингу у порівнянні з березнем 2022 року (35-те місце проти 109-го місця).

За словами керівниці проєкту Kantar CMeter Ірини Ворон, результати дослідження свідчать, що українці поволі адаптуються до життя в умовах війни та повертаються до своєї звичної активності в мережі інтернет.

Джерело: Kantar