Революція від Samsung: компанія розробляє 20 000 мАг акумулятори для смартфонів

Вадим Карпусь

Реворлюція від Samsung: компанія розробляє 20 000 мАг акумулятори для смартфонів
20 000 мА•год у смартфони: Samsung тестує подвійну Si/C-батарею

Samsung останнім часом регулярно критикують за застій із місткістю акумуляторів у флагманській лінійці Galaxy S. На тлі цього китайські виробники активно випускають відносно доступні смартфони з кремній-вуглецевими (Si/C) батареями місткістю 7000 мА·год, а останнім часом — вже й до 10000 мА·год. Втім, ситуація може змінитися. Дочірній підрозділ Samsung SDI, за повідомленнями, тестує двокоміркову кремній-вуглецеву батарею загальною місткістю 20000 мА·год.

За наявною інформацією, Samsung SDI експериментує з масивною Si/C-батареєю, що складається з двох окремих елементів. Основна комірка має місткість 12000 мА·год і товщину 6,3 мм, тоді як додаткова комірка забезпечує 8000 мА·год при товщині 4 мм. Разом це й дає вражаючі 20000 мА·год.

Кремній-вуглецеві батареї відрізняються від класичних літій-іонних насамперед матеріалом анода. Замість графіту в них використовують наноструктурований кремній-вуглецевий композит, стійкий до руйнування. Головна перевага такого підходу полягає в тому, що кремнієвий анод здатен утримувати до 10 разів більше іонів літію. Це дає змогу різко збільшити місткість акумулятора без пропорційного зростання його розмірів і водночас зберегти тонкий формфактор.

Для наочності, Apple iPhone Air лише на 6% тонший за Tecno Pova Slim 5G, але при цьому оснащений батареєю, яка приблизно на 39% менша за кремній-вуглецевий акумулятор у смартфоні Tecno.

Втім, нинішні тести Samsung SDI далекі від ідеалу. За даними інсайдерів @phonefuturist та @SPYGO19726 у X, експериментальна батарея поки що має серйозні проблеми. Зокрема, під час недавніх випробувань комірка місткістю 8000 мА·год збільшилася в об’ємі приблизно на 80%. Таке здуття чітко вказує на те, що конструкція перебуває на ранньому, експериментальному етапі.

З огляду на ці проблеми, швидкий вихід подібної батареї на ринок виглядає малоймовірним. Поки Samsung не розв’яже питання стабільності та безпеки Si/C-елементів, масове використання таких акумуляторів у смартфонах залишається під питанням. Для компанії важливо, щоб не повторилася історія із здуттям та загорянням акумуляторів, яка свого часу підмочила репутацію Galaxy Note7.

Тим часом південнокорейський гігант і далі отримуватиме критику за вперте дотримання акумуляторів місткістю близько 5000 мА·год у своїх флагманських моделях, зокрема й у майбутньому Galaxy S26 Ultra.

Джерело: wccftech

