Honor Win і Win RT: вийшли ігрові смартфони з батареєю на 10000 мА•год і активним охолодженням

Вадим Карпусь

Honor Win і Win RT: вийшли ігрові смартфони з батареєю на 10000 мА•год і активним охолодженням
Вийшли ігрові смартфони Honor Win і Win RT від $385: 185 Гц OLED, 10000 мА•год батарея і активний кулер

Honor після випуску смартфонів Honor 500 і 500 Pro та Magic8 Lite представила дві нові продуктивні моделі: Honor Win та Honor Win RT. Обидві новинки орієнтовані на мобільний геймінг і важкі навантаження та отримали флагманські процесори Qualcomm, активну систему охолодження і кремній-вуглецеву батарею місткістю 10 000 мА·год.

Характеристики Honor Win та Win RT

Смартфони Honor Win та Win RT оснащені великим 6,83-дюймовим OLED-дисплеєм із роздільною здатністю Full HD+, частотою оновлення до 185 Гц і піковою яскравістю до 6000 ніт. Панель підтримує HDR10+ і високочастотне PWM-затемнення до 5950 Гц. Також передбачено підекранний ультразвуковий сканер відбитків пальців.

Honor Win і Win RT: вийшли ігрові смартфони з батареєю на 10000 мА•год і активним охолодженням

Під капотом Honor Win працює Snapdragon 8 Elite Gen 5 у парі з графікою Adreno 830, тоді як Win RT отримав Snapdragon 8 Elite. Обидві моделі пропонують до 16 ГБ оперативної пам’яті LPDDR5X Ultra та до 1 ТБ внутрішнього сховища UFS 4.1.

Окрема гордість серії Honor Win — акумулятор. Смартфони оснащені батареєю місткістю 10000 мА·год із підтримкою швидкої дротової зарядки потужністю 100 Вт. Модель Win додатково підтримує 80 Вт бездротової зарядки. Для стабільної роботи під навантаженням Honor інтегрувала у смартфони активну систему охолодження з вентилятором, який може розкручуватися до 25 тис. об/хв. Він розміщений у блоці основної камери.

Honor Win і Win RT: вийшли ігрові смартфони з батареєю на 10000 мА•год і активним охолодженням

Смартфони відрізняються камерами. Honor Win отримав потрійну основну камеру:

  • 50 Мп основний сенсор формату 1/1.56″ з OIS,
  • 50 Мп телефото з 3× оптичним зумом,
  • 12 Мп ультраширококутний модуль.

Honor Win і Win RT: вийшли ігрові смартфони з батареєю на 10000 мА•год і активним охолодженням

У версії Honor Win RT під ніж пустили телефото модуль, тому камера тут подвійна. Спереду в обох моделей використовується 50 Мп фронтальна камера.

Серед інших характеристик зазначаються Wi-Fi 7, Bluetooth 6.0, стереодинаміки, об’ємний сабвуфер Honor AI, NFC, інфрачервоний порт, підтримка 5G з двома SIM-картами та захист від пилу та води за стандартами IP68/IP69/IP69K. Пристрої працюють під управлінням Android 16 з оболонкою MagicOS 10.

Ціна

Смартфони Honor Win та Win RT вже доступні для покупки в Китаї через офіційний сайт Honor і пропонуються в чорному, білому та синьому кольорах. Виробник встановив наступні ціни.

Honor Win:

  • 12/256 ГБ — $570
  • 12/512 ГБ — $640
  • 16/512 ГБ — $680
  • 16 ГБ / 1 ТБ — $755

Honor Win RT:

  • 12/256 ГБ — $385
  • 16/256 ГБ — $425
  • 12/512 ГБ — $440
  • 16/512 ГБ — $485
  • 16 ГБ / 1 ТБ — $570

Джерело: notebookcheck, gsmarena

