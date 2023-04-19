Rheinmetall представила безпілотник LUNA NG — розвідувальний дрон може нести на борту до 8 ударних квадрокоптерів

Збройна компанія Rheinmetall представила нову концепцію БПЛА: більший розвідувальний безпілотник несе на борту кілька квадрокоптерів з гранатами. Система LUNA NG стане першим ударним безпілотником німецького виробництва.

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Розвідувальний безпілотник LUNA NG може нести до восьми мультикоптерів з озброєнням. Квадрокоптер Hero R створений у співпраці з ізраїльським виробником UVision. Для ізраїльської компанії це також нова розробка – раніше вона створювала баражуючи боєприпаси, які безпосередньо атакують наземні цілі.

Комбінація LUNA NG та Hero R поєднує переваги розвідки та високоточного завдання удару. Просто скидаючи снаряди, БПЛА з розмахом крил близько 5 м не зміг би досягти точності, доступної під час керування квадрокоптером. Здійснюючи розвідку, LUNA NG допоможе визначити цілі та доставить до них засоби ураження.

Завдяки легкій та міцній конструкції фюзеляжу з CFRP (пластику, армованого вуглецевим волокном) час польоту LUNA NG становить понад 12 год, а дальність передачі даних понад 100 км забезпечує просторове охоплення понад 30 000 км².

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Експлуатувати систему LUNA NG можна після короткого навчання. Автоматизація забезпечує безпечну та надійну роботу. Планування місії та аналіз даних проводяться з використанням програмного забезпечення, що додається. Економічна модульна система дозволяє оснастити LUNA NG необхідним корисним навантаженням, яке може включати, крім засобів ураження:

Модульні корисні навантаження (включаючи EO, IR, акустику, спектральний аналіз)

Підключення до мережі LTE/комунікаційному реле/командному пункту

Засоби тактичної супутникової розвідки

Засоби електронної підтримки (ESM)

Системи наведення

Системи аналізу даних з підтримкою ШІ

IMEI-трекер

Компактна наземна станція запуску поміщається у невеликі транспортні засоби або стандартні кабіни, що дозволяє здійснювати швидке транспортування. Планер може бути запущений практично з будь-якого місця, а посадка здійснюється автономно з використанням GPS або на парашуті. У польоті LUNA NG відрізняється низькими акустичними, тепловими та радіолокаційними сигнатурами.

Джерела: Rheinmetall, Welt