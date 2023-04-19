Новини Пристрої 19.04.2023 о 18:06

Rheinmetall представила безпілотник LUNA NG — розвідувальний дрон може нести на борту до 8 ударних квадрокоптерів

Андрій Русанов

Автор сайту ITC.ua

Rheinmetall представила безпілотник LUNA NG — розвідувальний дрон може нести на борту до 8 ударних квадрокоптерів

Збройна компанія Rheinmetall представила нову концепцію БПЛА: більший розвідувальний безпілотник несе на борту кілька квадрокоптерів з гранатами. Система LUNA NG стане першим ударним безпілотником німецького виробництва.

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Розвідувальний безпілотник LUNA NG може нести до восьми мультикоптерів з озброєнням. Квадрокоптер Hero R створений у співпраці з ізраїльським виробником UVision. Для ізраїльської компанії це також нова розробка – раніше вона створювала баражуючи боєприпаси, які безпосередньо атакують наземні цілі.

Rheinmetall представила беспилотник LUNA NG

Комбінація LUNA NG та Hero R поєднує переваги розвідки та високоточного завдання удару. Просто скидаючи снаряди, БПЛА з розмахом крил близько 5 м не зміг би досягти точності, доступної під час керування квадрокоптером. Здійснюючи розвідку, LUNA NG допоможе визначити цілі та доставить до них засоби ураження.

Rheinmetall представила беспилотник LUNA NG

Завдяки легкій та міцній конструкції фюзеляжу з CFRP (пластику, армованого вуглецевим волокном) час польоту LUNA NG становить понад 12 год, а дальність передачі даних понад 100 км забезпечує просторове охоплення понад 30 000 км².

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Експлуатувати систему LUNA NG можна після короткого навчання. Автоматизація забезпечує безпечну та надійну роботу. Планування місії та аналіз даних проводяться з використанням програмного забезпечення, що додається. Економічна модульна система дозволяє оснастити LUNA NG необхідним корисним навантаженням, яке може включати, крім засобів ураження:

  • Модульні корисні навантаження (включаючи EO, IR, акустику, спектральний аналіз)
  • Підключення до мережі LTE/комунікаційному реле/командному пункту
  • Засоби тактичної супутникової розвідки
  • Засоби електронної підтримки (ESM)
  • Системи наведення
  • Системи аналізу даних з підтримкою ШІ
  • IMEI-трекер

Rheinmetall представила беспилотник LUNA NG

Компактна наземна станція запуску поміщається у невеликі транспортні засоби або стандартні кабіни, що дозволяє здійснювати швидке транспортування. Планер може бути запущений практично з будь-якого місця, а посадка здійснюється автономно з використанням GPS або на парашуті. У польоті LUNA NG відрізняється низькими акустичними, тепловими та радіолокаційними сигнатурами.

росзмі повідомили про падіння безпілотника на авіабазі в енгельсі після того, як Укроборонпром анонсував фінальні випробування далекобійного БПЛА

Джерела: Rheinmetall, Welt


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