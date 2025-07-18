Не кумівство, а «сімейна спадкоємність»: бос Ubisoft призначив свого сина керувати спільною компанією із Tencent

Чарлі Гільємо / Ubisoft

Ubisoft під шквалом критики — генеральний директор Ів Гільємо призначив свого сина Чарлі керувати новою дочірньою компанією. Вона керує частками в Assassin’s Creed, Rainbow Six та Far Cry.

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Дочірня компанія створена у співпраці з китайською Tencent, яка викупила 25% акцій компанії з вищезгаданими франшизами. Це робить її стратегічно важливим гравцем у новій корпоративній структурі. Саме тому вибір керівників викликав запитання — зокрема щодо ролі Чарлі. Але Ubisoft не вважає подібний крок кумівством, вони його назвали «сімейною спадкоємністю».

Insider Gaming отримала копію службового листа, який Ів надіслав працівникам Ubisoft. У ньому він оголосив про створення нового підрозділу в межах реорганізації компанії у так звані «Креативні будинки». Першу з таких структур — дочірню компанію, підтримувану Tencent, — очолять два співгендиректори: ветеран Ubisoft Крістоф Деренн і син Іва — Чарлі Гільємо.

Річ у тім, що Крістоф Деренн має майже 30 років досвіду в Ubisoft, працював директором Ubisoft North America та відіграв велику роль у розвитку монреальської студії. Попри його вислугу років, основна відповідальність за бренди лягає саме на Чарлі. За словами Гільємо-старшого, його син відповідатиме за ігровий контент, напрямок розвитку брендів, маркетинг і комерційні показники.

«Чарлі приносить підприємницький дух, глибоке розуміння динаміки інновацій, пристрасть до ігор, яка дає обіцянку ставити гравців і їхні очікування в центр нашого підходу — і, звісно, продовжує сімейну спадкоємність», — йдеться в службовому листі.

Утім, саме ця «спадкоємність» викликала хвилю звинувачень у кумівстві. Усередині компанії дедалі більше людей обурює, що Чарлі — попри доволі скромний досвід — отримав стратегічно важливу роль у компанії. Хоча Ubisoft і наголошує на автономності нового підрозділу, а Tencent буцімто лише виконує консультативну функцію, сама структура виглядає доволі незвично. Спільна компанія володіє великими частками ключових IP, а керує нею родич власника.

У своєму листі Ів також натякнув, що створення «Креативних будинків» — лише початок масштабної перебудови. До кінця жовтня Ubisoft планує завершити повну реорганізацію, яка передбачає передачу відповідальності за розробку та розвиток ігор окремим автономним підрозділам.

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Все відбувається на фоні запуску Assassin’s Creed Shadows, який начебто не був беззперечно провальним, але має мінімальні шанси стати «Грою року 2025». До того ж низка інших попередніх проєктів стискалася з труднощами та критикою. Через ці проблеми акції компанії впали до рекордно мінімального рівня — такі показники були понад 10 років тому.

Джерело: Insider Gaming