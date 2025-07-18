Новини Ігри 18.07.2025 comment views icon

Не кумівство, а «сімейна спадкоємність»: бос Ubisoft призначив свого сина керувати спільною компанією із Tencent

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Маргарита Юзяк

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Не кумівство, а «сімейна спадкоємність»: бос Ubisoft призначив свого сина керувати спільною компанією із Tencent
Чарлі Гільємо / Ubisoft

Ubisoft під шквалом критики — генеральний директор Ів Гільємо призначив свого сина Чарлі керувати новою дочірньою компанією. Вона керує частками в Assassin’s Creed, Rainbow Six та Far Cry.

Дочірня компанія створена у співпраці з китайською Tencent, яка викупила 25% акцій компанії з вищезгаданими франшизами. Це робить її стратегічно важливим гравцем у новій корпоративній структурі. Саме тому вибір керівників викликав запитання — зокрема щодо ролі Чарлі. Але Ubisoft не вважає подібний крок кумівством, вони його назвали «сімейною спадкоємністю».

Insider Gaming отримала копію службового листа, який Ів надіслав працівникам Ubisoft. У ньому він оголосив про створення нового підрозділу в межах реорганізації компанії у так звані «Креативні будинки». Першу з таких структур — дочірню компанію, підтримувану Tencent, — очолять два співгендиректори: ветеран Ubisoft Крістоф Деренн і син Іва — Чарлі Гільємо.

Річ у тім, що Крістоф Деренн має майже 30 років досвіду в Ubisoft, працював директором Ubisoft North America та відіграв велику роль у розвитку монреальської студії. Попри його вислугу років, основна відповідальність за бренди лягає саме на Чарлі. За словами Гільємо-старшого, його син відповідатиме за ігровий контент, напрямок розвитку брендів, маркетинг і комерційні показники.

«Чарлі приносить підприємницький дух, глибоке розуміння динаміки інновацій, пристрасть до ігор, яка дає обіцянку ставити гравців і їхні очікування в центр нашого підходу — і, звісно, продовжує сімейну спадкоємність», — йдеться в службовому листі.

Утім, саме ця «спадкоємність» викликала хвилю звинувачень у кумівстві. Усередині компанії дедалі більше людей обурює, що Чарлі — попри доволі скромний досвід — отримав стратегічно важливу роль у компанії. Хоча Ubisoft і наголошує на автономності нового підрозділу, а Tencent буцімто лише виконує консультативну функцію, сама структура виглядає доволі незвично. Спільна компанія володіє великими частками ключових IP, а керує нею родич власника.

У своєму листі Ів також натякнув, що створення «Креативних будинків» — лише початок масштабної перебудови. До кінця жовтня Ubisoft планує завершити повну реорганізацію, яка передбачає передачу відповідальності за розробку та розвиток ігор окремим автономним підрозділам.

Все відбувається на фоні запуску Assassin’s Creed Shadows, який начебто не був беззперечно провальним, але має мінімальні шанси стати «Грою року 2025». До того ж низка інших попередніх проєктів стискалася з труднощами та критикою. Через ці проблеми акції компанії впали до рекордно мінімального рівня — такі показники були понад 10 років тому.

Джерело: Insider Gaming

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